La Robla sigue fiel a su tradición de premiar a sus deportistas

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Robla celebró, en la Casa de la Cultura, la XXVI Gala del Deporte Roblano, una cita ya tradicional que, tras más de dos décadas, sigue reconociendo la dedicación, el esfuerzo y la trayectoria de deportistas, clubes, entidades y colaboradores del municipio de la Montaña Central. El evento volvió a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad deportiva local, poniendo en valor el papel del deporte como motor social y educativo. La gala contó como invitada de honor con la Cultural, representada por su consejera ejecutiva, Natichu Alvarado.

Durante el acto se hizo un recorrido por los logros deportivos del año, comenzando por el ámbito educativo, donde se reconoció la trayectoria de jóvenes deportistas de los centros del municipio. Pablo Fernández Suárez, del CP Emilia Menéndez; Sergio Fernández Rubín, del EFP Virgen del Buen Suceso; y Alan Fernández Brugos, del IES Ramiro II, fueron los galardonados en esta categoría, reflejando el compromiso de los centros educativos con la promoción del deporte.

El tramo final de la ceremonia estuvo dedicado a los premios principales, donde el IES Ramiro II fue distinguido como Mejor Centro Docente, mientras que el Club Ciclista Bernesga recibió el premio a Mejor Entidad Deportiva. El reconocimiento al Mejor Entrenador recayó en el cuerpo técnico del Club de Fútbol La Robla, formado por Luis Miguel Fernández, Sergio Félix y Óscar Lorenzo Bahamonde, por su labor al frente del equipo.

También se premió la implicación fuera del terreno de juego, con Roberto García como Mejor Dirigente y la empresa Materiales Construcción Alycar como Mejor Colaborador. En el ámbito individual, Marcos García y Noa Delgado fueron reconocidos como mejores deportistas escolares masculino y femenino, respectivamente, mientras que Yorel Laiz y Julia Álvarez recibieron los galardones como mejores deportistas federados. En el caso de Yorel, además le acompañó su compañera en la practica del muay thai Adriana Fernández, que no estaba premiada porque la gala refleja méritos del año 2025 pero se aprovechó para darles a ambos un pequeño detalle por parte del Ayuntamiento por sus últimos logros en Tailandia, no siendo estos los galardones como tal (que sí que recibió Yorel).