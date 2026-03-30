La Ponferradina, al menos tres semanas sin Prieto

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Definitivamente parece que esta temporada le ha mirado un tuerto a la Deportiva. Cuando no es por una cosa es por otra, lo cierto es que semana a semana el equipo blanquiazul acumula ausencias. Y para este fin de semana, en el que parecía poderse dar el caso de tener la única ausencia de Fede San Emeterio, ya tiene otra fija. Andrés Prieto no estará por lesión ni esta jornada ni la mayoría del mes de abril. El arquero sufrió la fisura de dos costillas en el ecuador de la 2ª parte del encuentro del domingo en Ourense. Ya al acabar el partido, Nafti revelaba la preocupación del dorsal número 1 de la plantilla. Las pruebas médica confirmaron que la misma estaba más que fundamentada.

Andrés Prieto estará al menos tres semanas de baja, según sea la evolución. Es una zona sensible tanto por los choques como para respirar sin dolor. Esta circunstancia supondrá que el guardameta alicantino, que se encontraba en una gran momento de forma, se vaya a perder los partidos ante rivales directos por el play off como son AD Mérida este sábado, Pontevedra CF el día 12 y Barakaldo CF el día 19.

Por más que se vean las repeticiones de la jugada, nadie se la explica. El jugador que chocó y lesionó a Prieto no iba a por el balón, sino que fue directamente al choque. No estaba mirando al balón ni fue a por él. El referido choque propició que al portero se le escapase el cuero de las manos y entrase en la portería. Por fortuna, el árbitro apreció falta, porque en caso contrario hubiese pasado como hace dos temporadas con Raúl Dacosta o como la pasada con Álex Costa.

Por suerte, hay porteros de garantías y el que va a jugar a partir de ahora lo es, como demostró cuando le tocó jugar meses atrás, sin ir más lejos, en la alrededor de media hora que tuvo que jugar en O Couto.