Último test de España antes del Mundial
FÚTBOL | SELECCIÓN. La Roja enfila ante Egipto su última prueba antes del verano, cuando el técnico hispano Luis de la Fuente revele la lista definitiva para la Copa del Mundo 2026
Brillante vencedora por 3-0 contra Serbia, ganadora de seis de sus siete partidos de esta temporada, con 24 goles a favor y solo dos en contra, la selección española enfila este martes ante Egipto su último test antes del verano en el RCDE Stadium de Cornellá (21.00 horas por La 1 de TVE), cuando Luis de la Fuente revelará los elegidos para el Mundial 2026 y las pruebas darán paso a la competición, la exigencia y la presión.
Aunque quedarán previsiblemente dos amistosos más antes del Mundial, uno ya definido frente a Perú en la ciudad mexicana de Puebla y otro por concretar, ya serán en junio, en el esprint final para el torneo, con todo ya definido en cuanto a nombres y posiciones de la convocatoria, cuyos últimos puestos están en juego en este amistoso y en los dos meses y medio que quedan de camino con sus diferentes clubes hasta la cita norteamericana.