Último test de España antes del Mundial

Publicado por R. Morales Las Rozas Creado: Actualizado:

Brillante vencedora por 3-0 contra Serbia, ganadora de seis de sus siete partidos de esta temporada, con 24 goles a favor y solo dos en contra, la selección española enfila este martes ante Egipto su último test antes del verano en el RCDE Stadium de Cornellá (21.00 horas por La 1 de TVE), cuando Luis de la Fuente revelará los elegidos para el Mundial 2026 y las pruebas darán paso a la competición, la exigencia y la presión.

Aunque quedarán previsiblemente dos amistosos más antes del Mundial, uno ya definido frente a Perú en la ciudad mexicana de Puebla y otro por concretar, ya serán en junio, en el esprint final para el torneo, con todo ya definido en cuanto a nombres y posiciones de la convocatoria, cuyos últimos puestos están en juego en este amistoso y en los dos meses y medio que quedan de camino con sus diferentes clubes hasta la cita norteamericana.