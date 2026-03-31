Huesca-Cultural Leonesa, finalísima en el pozo

Barzic, tumbado, se pierde el partido en El Alcoraz por 5 amarillas. La primera vuelta en León acabó con 0-2 para el Huesca.ÁNGELOPEZ

Finalísima en El Alcoraz en el pozo de la zona de descenso entre el colista, la Cultural con 28 puntos, y el antepenúltimo de la clasificación, la SD Huesca con 31 puntos. El partido arranca a las 20.00 horas (minuto a minuto en directo por www.diariodeleon.es).

La Cultural afronta la cita quizá como la última oportunidad para agarrarse a sus ilusiones de permanencia después del varapalo recibido ante el Andorra (0-4) que dejó al equipo de Rubén de la Barrera como colista de LaLiga Hypermotion de Segunda División, a tres puntos de su rival de este miércoles. El técnico gallego, que aún no conoce la victoria en su segunda etapa en León, con tan solo un empate cosechado en cinco encuentros que lleva sentado en el banquillo blanco, contará con una nueva baja en el centro de la defensa, como le ocurrió frente al equipo del Principado, aunque la vuelta del capitán, Rodri Suárez, tras su sanción, compensará la ausencia del croata Matia Barzic, que se pierde el encuentro por acumular frente al FC Andorra la quinta amarilla en el minuto 90+3 de partido con 0-4 en el marcador.

Lo que tendrá que decidir De la Barrera es el acompañante del central leonés, ya que Peru Rodríguez dejó muchas dudas en el último compromiso y fue sustituido en el descanso por Quique Fornos, que recuperaba la titularidad después de meses sin contar para la liga —sí en la Copa del Rey— para el anterior inquilino del banquillo, José Ángel Ziganda. Eneko Satrústegui y el portugués Tomás Ribeiro también tienen opciones para formar parte de la alineación titular.

En cuanto a la SD Huesca, el cambio de entrenador en el conjunto oscense, del que se ha hecho cargo hace dos jornadas José Luis Oltra, tampoco ha dado resultado hasta ahora y el equipo ha sumado dos derrotas consecutivas tanto dentro como fuera de casa.

La decepción y frustración entre los aficionados oscenses es muy grande ante el peligro que corre el futuro deportivo del club después de estar quince años en el fútbol profesional.

Barzic se pierde el partido por acumular ante el Andorra la quinta amarilla en el minuto 90+3 con 0-4 en el marcador