Oltra: "No tengo una varita mágica, ni yo ni nadie"

El entrenador de la SD Huesca, José Luis Oltra, tras dos partidos con derrota desde que está al frente del equipo, afirma que quiere ya la primera victoria y, para ello, aboga por que «cada uno» saque su «mejor versión para ganar».

Oltra indica que, ahora, solo cabe la idea de «a la tercera va la vencida». «A ver si corregimos las cosas que no estamos haciendo bien, que son muchas, potenciamos las que estamos haciendo bien, que son algunas, y mejoramos en cuanto a espíritu competitivo individual y colectivo para lograr la victoria", apunta.

En ese sentido, el técnico del Huesca quiere poner remedio a la sangría de goles encajados, la «debilidad mayor» del equipo, pues siete tantos recibidos en dos partidos «no es asumible».

Sobre el plano mental: «No tengo una varita mágica, ni yo ni ningún entrenador, que pueda cambiar esa mentalidad. Cada uno tiene que dar su mejor versión y ser capaz de sacarla».