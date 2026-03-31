España, con Fran González de titular, supera el escollo de Kosovo

Publicado por A.G. Madrid Creado: Actualizado:

ESPAÑA 2

Fran González; Iván Fresneda, Jon Martin, Yarek, Álex Valle; Fer López (Niño, min 87), Chema Andrés (Requena, min 79), Marc Bernal (Peio Canales, min 57); Mayenda (Pablo García, min 46), Gonzalo y Joel Roca (Virgili, min 57).

KOSOVO 0

Seji; Sahitaj, Mavraj, Shala, Parduzi (Xhylani, min 75); Ademi (Fazlija, min 84), Zeqiri, Bllaca (Jashari, min 75); Sadriu (Gashijan, min 88), Berisha (Imeri, min 84) y Frokaj.

Goles: 1-0, min 71: Gonzalo García; 2-0, min 94: Pablo García. Árbitro: Joakim Östling (Suecia). Amonestó con tarjeta amarilla al local Chema Andrés y al visitante Ademi. Incidencias: Partido de la séptima jornada del grupo A de la fase de clasificación para el Europeo sub-21, disputado en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares ante unos 2.700 espectadores

Aplacado durante 70 minutos por el sistema defensivo de Kosovo, la insistencia de Pablo García y el oportunismo de Gonzalo García, con un gol cada uno, marcaron la diferencia a favor de la selección española sub-21 (2-0), que ganó un partido clave y complejo, presionado por el triunfo horas antes de Finlandia, hasta que repuso los cinco puntos de diferencia en el liderato de la fase de clasificación para el Europeo de 2027.

España, que tuvo al leonés Fran González como portero titular, mantiene el pleno, con siete victorias en siete partidos, antes de la visita al equipo nórdico, pero comprobó y superó, como en la primera vuelta en Kosovo, un examen exigente. El partido fue incómodo para España. Kosovo lo tenía claro. Su repliegue atrás, compacto, en torno a su área, también fue un laberinto para España sub-21, que al final tuvo el premio a sus méritos con los dos goles que le dieron la victoria.