Sigue en directo el Cultural Leonesa-Valladolid
Cultural Leonesa
Chacón (29')
Finalizado
1
0
Real Valladolid
Final del partido con triunfo de la Cultural!!!
El árbitro da por fin por concluido el encuentro!!!
Amarilla a Badía
Por pérdida de tiempo.
El equipo leonés, muy cerca de la victoria
La Cultural mantiene en su poder el balón.
Cuatro minutos de añadido
El colegiado prolonga cuatro minutos al partido.
Dos cambios en la Cultural
Se van Collado y Homam y saltan al campo Sobrino y Selu Diallo.
Uyyyyy Rodri al larguero!!!
El capitán Rodri remata de cabeza al larguero tras saque de esquina botado por Chacón.
El equipo leonés mueve el balón
El cuadro culturalista prolonga la posesión para que pasen lo minutos.
La Cultural, muy cerca de la victoria
La Cultural trabaja y ya ve el triunfo muy cerca.
Chacón lanza una falta alta
El culturalista chuta por encima del larguero.
Amarilla al banquillo culturalista y al visitante Ponceau
El árbitro amonesta con tarjeta amarilla a un miembro del banquillo culturalista y al visitante Ponceau.
Doble cambio en el Valladolid
Se van Michelín y Juric y entran en el campo Meseguer y Alejo.
10.722 aficionados en el Reino de León
Según dato del club, hay 10.722 seguidores en el estadio.
Rodri, coreado por su afición
La afición culturalista corea al capitán Rodri.
El equipo culturalista sigue muy intenso en el campo
Muy centrados los locales con Bicho de organizador.
Uyyyyy Calero!!!
A punto de anotar el segundo gol para la Cultural Calero, pero detuvo su disparo Aceves.
Doble cambio en el Real Valladolid
Se van Latasa y Peter y entran Marcos André y Ohio.
Doble cambio en la Cultural
Se van Tresaco y Sergi Maestre y saltan al césped Hinojo y Bicho.
Peter dispara
Peter chuta a portería y despeja Badía.
Una hora de juego
La Cultural sigue por delante y juega para sentenciar.
La Cultural quiere más
Thiago Ojeda lanza una peligrosa contra, a la que no llega Collado.
La Cultural va a por el segundo
El equipo leonés resiste atrás y ataca con peligro por mediación de Tresaco.
Expulsión a un miembro del staff vallisoletano
El árbitro echa con roja directa a un miembro del banquillo pucelano.
Amarilla al local Tresaco
El árbitro amonesta a Tresaco por falta a un contrario cuando se iba en una contra.
Se va Tenés lesionado
Cambio en el Valladolid: Se va Tenés y entra en su lugar Biuk.
El equipo leonés, muy intenso
El cuadro culturalista, muy centrado sobre el campo.
El equipo leonés sigue jugando con el portero Badía
El cancerbero culturalista es uno más a la hora de sacar el balón desde su área.
Comienza la segunda parte
Saca de centro la Cultural.
Final de la primera parte con 1-0
Los equipos se retiran a los vestuarios con ventaja para la Cultural por 1-0.
Amarilla a Homam
El árbitro amonesta al catarí por impedir la salida del balón del rival en falta.
El árbitro añade 3 minutos más
Tres minutos de prolongación a la primera parte.
Badía es un jugador más
El portero culturalista ayuda a la salida del balón.
El equipo leonés, mejor posicionado sobre el césped
El conjunto culturalista controla el partido.
Uyyyyy Homam!!!
El defensa zurdo catarí dispara con todo a su favor y el balón se va muy alto.
Amarilla a Clerc
El visitante corta un balón en el centro del campo e impide la contra.
Homam pone el balón al área
El lateral izquierdo mete al área, pero no encuentra rematador.
La Cultural va a por el segundo
El equipo leonés, mucho más entonado que el rival.
Cambio en la Cultural
Se va del campo lesionado Lucas Ribeiro y salta al césped en su lugar Collado.
Lucas Ribeiro se queda sobre el césped
Cambio del punta brasileño por lesión.
GOOOOOOOOOOOOOOOL DE CHACÓN PARA LA CULTURAL!!!
1-0: Chacón en boca de gol chuta a la red.
La Cultural controla el partido
El equipo leonés hace posesiones largas.
Tresaco entra por banda
La Cultural llega con Tresaco por el extremo.
Latasa crea peligro
El equipo leonés, muy ordenado en defensa.
Balón en largo de Ponceau, que corta Rodri
La Cultural, muy firme atrás.
Amarilla al culturalista Barzic
Por robar un balón en el centro del campo en falta.
Amarilla al visitante Juric
Por frenar una contra en falta.
Calero no llega a un balón largo
El culturalista a punto de alcanzar un balón, al que se adelanta Aceves.
Amarilla a Sergi Maestre
El árbitro amonesta a Sergi Maestre por plantillazo a un contrario.
Disparo de Chuki
Su chut lo rechaza Badía.
Lucas Ribeiro, la referencia
Los jugadores de la Cultural buscan una y otra vez a Lucas Ribeiro.
Badía juega fuera de su portería
El portero culturalista ayuda desde fuera del área con los pies.
El equipo leonés hace su partido
Control del balón por parte de la Cultural en la medular con Thiago Ojeda y Sergi Maestre.
Falta que bota Chuki
Despeja la defensa culturalista.
Homam en el lateral izquierdo
El lateral catarí despeja el balón de su portería.
El equipo leonés, muy seguro atrás
Chuki no tiene por donde penetrar.
La Cultural quiere llegar al área de Aceves
Lucas Ribeiro a punto de robar el balón al meta visitantee.
La Cultural, muy bien asentada en el campo
El equipo leonés, muy intenso.
Arranca el partido
Mueve el balón el Real Valladolid.
Gritos de las dos aficiones, apoyando a sus respectivos equipos.
Ambientazo en el Reino de León, que no está lleno.
Prolegómenos
La esquiadora leonesa María Martín-Granizo realiza el saque de honor.
LA PREVIA
Cultural Leonesa contra el Real Valladolid correspondiente a Jornada 34 de Segunda División en el Reino de León. Desde Diario de León te ofrecemos toda la cobertura minuto a minuto, la previa, las alineaciones y todo lo que suceda durante el partido. El entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, emplea un once muy reconocido, con la presencia del catarí Homam en la lateral izquierdo, entrando en lugar de Roger Hinojo. En el Real Valladolid, la alineación tipo.
ALINEACIONES:
CULTURAL LEONESA: Badía; Víctor García, Rodri, Barzic, Homam; Thiago Ojeda, Sergi Maestre, Calero, Tresaco; Chacón y Lucas Ribeiro.
REAL VALLADOLID: Aceves; Michelín, Ramón Martínez, Torres, Clerc; Ponceau, Juric, Peter; Chuki, Tenés y Latasa.
ÁRBITRO: Saúl Ais Reig (Comité Valenciano).