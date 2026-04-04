Sigue en directo el Cultural Leonesa-Valladolid

90+5' Final del partido con triunfo de la Cultural!!! 20:30 04/04/2026 20:31 04/04/2026 El árbitro da por fin por concluido el encuentro!!!

90+3' Amarilla a Badía 20:28 04/04/2026 20:28 04/04/2026 Por pérdida de tiempo.

90+2' El equipo leonés, muy cerca de la victoria 20:26 04/04/2026 20:26 04/04/2026 La Cultural mantiene en su poder el balón.

90' Cuatro minutos de añadido 20:24 04/04/2026 20:24 04/04/2026 El colegiado prolonga cuatro minutos al partido.

87' Dos cambios en la Cultural 20:23 04/04/2026 20:23 04/04/2026 Se van Collado y Homam y saltan al campo Sobrino y Selu Diallo.

86' Uyyyyy Rodri al larguero!!! 20:22 04/04/2026 20:22 04/04/2026 El capitán Rodri remata de cabeza al larguero tras saque de esquina botado por Chacón.

84' El equipo leonés mueve el balón 20:19 04/04/2026 20:19 04/04/2026 El cuadro culturalista prolonga la posesión para que pasen lo minutos.

83' La Cultural, muy cerca de la victoria 20:17 04/04/2026 20:17 04/04/2026 La Cultural trabaja y ya ve el triunfo muy cerca.

80' Chacón lanza una falta alta 20:15 04/04/2026 20:15 04/04/2026 El culturalista chuta por encima del larguero.

76' Amarilla al banquillo culturalista y al visitante Ponceau 20:14 04/04/2026 20:14 04/04/2026 El árbitro amonesta con tarjeta amarilla a un miembro del banquillo culturalista y al visitante Ponceau.

74' Doble cambio en el Valladolid 20:10 04/04/2026 20:10 04/04/2026 Se van Michelín y Juric y entran en el campo Meseguer y Alejo.

72' 10.722 aficionados en el Reino de León 20:06 04/04/2026 20:07 04/04/2026 Según dato del club, hay 10.722 seguidores en el estadio.

70' Rodri, coreado por su afición 20:05 04/04/2026 20:05 04/04/2026 La afición culturalista corea al capitán Rodri.

69' El equipo culturalista sigue muy intenso en el campo 20:04 04/04/2026 20:04 04/04/2026 Muy centrados los locales con Bicho de organizador.

67' Uyyyyy Calero!!! 20:02 04/04/2026 20:02 04/04/2026 A punto de anotar el segundo gol para la Cultural Calero, pero detuvo su disparo Aceves.

65' Doble cambio en el Real Valladolid 20:01 04/04/2026 20:01 04/04/2026 Se van Latasa y Peter y entran Marcos André y Ohio.

62' Doble cambio en la Cultural 19:57 04/04/2026 19:57 04/04/2026 Se van Tresaco y Sergi Maestre y saltan al césped Hinojo y Bicho.

61' Peter dispara 19:56 04/04/2026 19:56 04/04/2026 Peter chuta a portería y despeja Badía.

60' Una hora de juego 19:55 04/04/2026 19:55 04/04/2026 La Cultural sigue por delante y juega para sentenciar.

59' La Cultural quiere más 19:54 04/04/2026 19:54 04/04/2026 Thiago Ojeda lanza una peligrosa contra, a la que no llega Collado.

55' La Cultural va a por el segundo 19:50 04/04/2026 19:50 04/04/2026 El equipo leonés resiste atrás y ataca con peligro por mediación de Tresaco.

54' Expulsión a un miembro del staff vallisoletano 19:49 04/04/2026 19:49 04/04/2026 El árbitro echa con roja directa a un miembro del banquillo pucelano.

52' Amarilla al local Tresaco 19:48 04/04/2026 19:48 04/04/2026 El árbitro amonesta a Tresaco por falta a un contrario cuando se iba en una contra.

50' Se va Tenés lesionado 19:47 04/04/2026 19:47 04/04/2026 Cambio en el Valladolid: Se va Tenés y entra en su lugar Biuk.

48' El equipo leonés, muy intenso 19:44 04/04/2026 19:44 04/04/2026 El cuadro culturalista, muy centrado sobre el campo.

47' El equipo leonés sigue jugando con el portero Badía 19:41 04/04/2026 19:41 04/04/2026 El cancerbero culturalista es uno más a la hora de sacar el balón desde su área.

46' Comienza la segunda parte 19:39 04/04/2026 19:39 04/04/2026 Saca de centro la Cultural.

45+3' Final de la primera parte con 1-0 19:23 04/04/2026 19:23 04/04/2026 Los equipos se retiran a los vestuarios con ventaja para la Cultural por 1-0.

45+2' Amarilla a Homam 19:21 04/04/2026 19:21 04/04/2026 El árbitro amonesta al catarí por impedir la salida del balón del rival en falta.

45' El árbitro añade 3 minutos más 19:20 04/04/2026 19:20 04/04/2026 Tres minutos de prolongación a la primera parte.

43' Badía es un jugador más 19:18 04/04/2026 19:18 04/04/2026 El portero culturalista ayuda a la salida del balón.

42' El equipo leonés, mejor posicionado sobre el césped 19:17 04/04/2026 19:17 04/04/2026 El conjunto culturalista controla el partido.

40' Uyyyyy Homam!!! 19:14 04/04/2026 19:14 04/04/2026 El defensa zurdo catarí dispara con todo a su favor y el balón se va muy alto.

39' Amarilla a Clerc 19:13 04/04/2026 19:13 04/04/2026 El visitante corta un balón en el centro del campo e impide la contra.

38' Homam pone el balón al área 19:11 04/04/2026 19:11 04/04/2026 El lateral izquierdo mete al área, pero no encuentra rematador.

34' La Cultural va a por el segundo 19:08 04/04/2026 19:08 04/04/2026 El equipo leonés, mucho más entonado que el rival.

33' Cambio en la Cultural 19:07 04/04/2026 19:07 04/04/2026 Se va del campo lesionado Lucas Ribeiro y salta al césped en su lugar Collado.

31' Lucas Ribeiro se queda sobre el césped 19:06 04/04/2026 19:06 04/04/2026 Cambio del punta brasileño por lesión.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOL DE CHACÓN PARA LA CULTURAL!!! 19:03 04/04/2026 19:22 04/04/2026 1-0: Chacón en boca de gol chuta a la red.

29' La Cultural controla el partido 19:02 04/04/2026 19:02 04/04/2026 El equipo leonés hace posesiones largas.

26' Tresaco entra por banda 19:01 04/04/2026 19:01 04/04/2026 La Cultural llega con Tresaco por el extremo.

25' Latasa crea peligro 18:59 04/04/2026 18:59 04/04/2026 El equipo leonés, muy ordenado en defensa.

23' Balón en largo de Ponceau, que corta Rodri 18:58 04/04/2026 18:58 04/04/2026 La Cultural, muy firme atrás.

20' Amarilla al culturalista Barzic 18:56 04/04/2026 18:56 04/04/2026 Por robar un balón en el centro del campo en falta.

19' Amarilla al visitante Juric 18:54 04/04/2026 18:54 04/04/2026 Por frenar una contra en falta.

17' Calero no llega a un balón largo 18:53 04/04/2026 18:53 04/04/2026 El culturalista a punto de alcanzar un balón, al que se adelanta Aceves.

16' Amarilla a Sergi Maestre 18:51 04/04/2026 18:51 04/04/2026 El árbitro amonesta a Sergi Maestre por plantillazo a un contrario.

15' Disparo de Chuki 18:49 04/04/2026 18:49 04/04/2026 Su chut lo rechaza Badía.

13' Lucas Ribeiro, la referencia 18:48 04/04/2026 18:48 04/04/2026 Los jugadores de la Cultural buscan una y otra vez a Lucas Ribeiro.

10' Badía juega fuera de su portería 18:46 04/04/2026 18:46 04/04/2026 El portero culturalista ayuda desde fuera del área con los pies.

9' El equipo leonés hace su partido 18:44 04/04/2026 18:44 04/04/2026 Control del balón por parte de la Cultural en la medular con Thiago Ojeda y Sergi Maestre.

7' Falta que bota Chuki 18:43 04/04/2026 18:43 04/04/2026 Despeja la defensa culturalista.

5' Homam en el lateral izquierdo 18:40 04/04/2026 18:40 04/04/2026 El lateral catarí despeja el balón de su portería.

4' El equipo leonés, muy seguro atrás 18:39 04/04/2026 18:39 04/04/2026 Chuki no tiene por donde penetrar.

3' La Cultural quiere llegar al área de Aceves 18:38 04/04/2026 18:38 04/04/2026 Lucas Ribeiro a punto de robar el balón al meta visitantee.

2' La Cultural, muy bien asentada en el campo 18:35 04/04/2026 18:35 04/04/2026 El equipo leonés, muy intenso.

1' Arranca el partido 18:34 04/04/2026 18:34 04/04/2026 Mueve el balón el Real Valladolid.

Gritos de las dos aficiones, apoyando a sus respectivos equipos. 18:33 04/04/2026 18:34 04/04/2026 Ambientazo en el Reino de León, que no está lleno.

Prolegómenos 18:31 04/04/2026 18:31 04/04/2026 La esquiadora leonesa María Martín-Granizo realiza el saque de honor.

LA PREVIA 17:47 04/04/2026 17:47 04/04/2026 Cultural Leonesa contra el Real Valladolid correspondiente a Jornada 34 de Segunda División en el Reino de León. Desde Diario de León te ofrecemos toda la cobertura minuto a minuto, la previa, las alineaciones y todo lo que suceda durante el partido. El entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, emplea un once muy reconocido, con la presencia del catarí Homam en la lateral izquierdo, entrando en lugar de Roger Hinojo. En el Real Valladolid, la alineación tipo.