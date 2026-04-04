Diario de León

Sigue en directo el Cultural Leonesa-Valladolid

Cultural

Cultural Leonesa

Chacón (29')

Finalizado

1

0

Real Valladolid

Real Valladolid

Saúl Ais Reig (Comité Valenciano)
Imagen partidos Cultural

Imagen partidos Cultural

Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

Creado:

Actualizado:

Final del partido con triunfo de la Cultural!!!

El árbitro da por fin por concluido el encuentro!!!

Amarilla a Badía

Por pérdida de tiempo.

El equipo leonés, muy cerca de la victoria

La Cultural mantiene en su poder el balón.

Cuatro minutos de añadido

El colegiado prolonga cuatro minutos al partido.

Dos cambios en la Cultural

Se van Collado y Homam y saltan al campo Sobrino y Selu Diallo.

Uyyyyy Rodri al larguero!!!

El capitán Rodri remata de cabeza al larguero tras saque de esquina botado por Chacón.

El equipo leonés mueve el balón

El cuadro culturalista prolonga la posesión para que pasen lo minutos.

La Cultural, muy cerca de la victoria

La Cultural trabaja y ya ve el triunfo muy cerca.

Chacón lanza una falta alta

El culturalista chuta por encima del larguero.

Amarilla al banquillo culturalista y al visitante Ponceau

El árbitro amonesta con tarjeta amarilla a un miembro del banquillo culturalista y al visitante Ponceau.

Doble cambio en el Valladolid

Se van Michelín y Juric y entran en el campo Meseguer y Alejo.

10.722 aficionados en el Reino de León

Según dato del club, hay 10.722 seguidores en el estadio.

Rodri, coreado por su afición

La afición culturalista corea al capitán Rodri.

El equipo culturalista sigue muy intenso en el campo

Muy centrados los locales con Bicho de organizador.

Uyyyyy Calero!!!

A punto de anotar el segundo gol para la Cultural Calero, pero detuvo su disparo Aceves.

Doble cambio en el Real Valladolid

Se van Latasa y Peter y entran Marcos André y Ohio.

Doble cambio en la Cultural

Se van Tresaco y Sergi Maestre y saltan al césped Hinojo y Bicho.

Peter dispara

Peter chuta a portería y despeja Badía.

Una hora de juego

La Cultural sigue por delante y juega para sentenciar.

La Cultural quiere más

Thiago Ojeda lanza una peligrosa contra, a la que no llega Collado.

La Cultural va a por el segundo

El equipo leonés resiste atrás y ataca con peligro por mediación de Tresaco.

Expulsión a un miembro del staff vallisoletano

El árbitro echa con roja directa a un miembro del banquillo pucelano.

Amarilla al local Tresaco

El árbitro amonesta a Tresaco por falta a un contrario cuando se iba en una contra.

Se va Tenés lesionado

Cambio en el Valladolid: Se va Tenés y entra en su lugar Biuk.

El equipo leonés, muy intenso

El cuadro culturalista, muy centrado sobre el campo.

El equipo leonés sigue jugando con el portero Badía

El cancerbero culturalista es uno más a la hora de sacar el balón desde su área.

Comienza la segunda parte

Saca de centro la Cultural.

Final de la primera parte con 1-0

Los equipos se retiran a los vestuarios con ventaja para la Cultural por 1-0.

Amarilla a Homam

El árbitro amonesta al catarí por impedir la salida del balón del rival en falta.

El árbitro añade 3 minutos más

Tres minutos de prolongación a la primera parte.

Badía es un jugador más

El portero culturalista ayuda a la salida del balón.

El equipo leonés, mejor posicionado sobre el césped

El conjunto culturalista controla el partido.

Uyyyyy Homam!!!

El defensa zurdo catarí dispara con todo a su favor y el balón se va muy alto.

Amarilla a Clerc

El visitante corta un balón en el centro del campo e impide la contra.

Homam pone el balón al área

El lateral izquierdo mete al área, pero no encuentra rematador. 

La Cultural va a por el segundo

El equipo leonés, mucho más entonado que el rival.

Cambio en la Cultural

Se va del campo lesionado Lucas Ribeiro y salta al césped en su lugar Collado.

Lucas Ribeiro se queda sobre el césped

Cambio del punta brasileño por lesión.

GOOOOOOOOOOOOOOOL DE CHACÓN PARA LA CULTURAL!!!

1-0: Chacón en boca de gol chuta a la red.

La Cultural controla el partido

El equipo leonés hace posesiones largas.

Tresaco entra por banda

La Cultural llega con Tresaco por el extremo.

Latasa crea peligro

El equipo leonés, muy ordenado en defensa.

Balón en largo de Ponceau, que corta Rodri

La Cultural, muy firme atrás.

Amarilla al culturalista Barzic

Por robar un balón en el centro del campo en falta.

Amarilla al visitante Juric

Por frenar una contra en falta.

Calero no llega a un balón largo

El culturalista a punto de alcanzar un balón, al que se adelanta Aceves.

Amarilla a Sergi Maestre

El árbitro amonesta a Sergi Maestre por plantillazo a un contrario.

Disparo de Chuki

Su chut lo rechaza Badía.

Lucas Ribeiro, la referencia

Los jugadores de la Cultural buscan una y otra vez a Lucas Ribeiro.

Badía juega fuera de su portería

El portero culturalista ayuda desde fuera del área con los pies.

El equipo leonés hace su partido

Control del balón por parte de la Cultural en la medular con Thiago Ojeda y Sergi Maestre.

Falta que bota Chuki

Despeja la defensa culturalista.

Homam en el lateral izquierdo

El lateral catarí despeja el balón de su portería.

El equipo leonés, muy seguro atrás

Chuki no tiene por donde penetrar.

La Cultural quiere llegar al área de Aceves

Lucas Ribeiro a punto de robar el balón al meta visitantee.

La Cultural, muy bien asentada en el campo

El equipo leonés, muy intenso.

Arranca el partido

Mueve el balón el Real Valladolid.

Gritos de las dos aficiones, apoyando a sus respectivos equipos.

Ambientazo en el Reino de León, que no está lleno.

Prolegómenos

La esquiadora leonesa María Martín-Granizo realiza el saque de honor.

LA PREVIA

Cultural Leonesa contra el Real Valladolid correspondiente a Jornada 34 de Segunda División en el Reino de León. Desde Diario de León te ofrecemos toda la cobertura minuto a minuto, la previa, las alineaciones y todo lo que suceda durante el partido. El entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, emplea un once muy reconocido, con la presencia del catarí Homam en la lateral izquierdo, entrando en lugar de Roger Hinojo. En el Real Valladolid, la alineación tipo.

ALINEACIONES:

CULTURAL LEONESA: Badía; Víctor García, Rodri, Barzic, Homam; Thiago Ojeda, Sergi Maestre, Calero, Tresaco; Chacón y Lucas Ribeiro.
REAL VALLADOLID: Aceves; Michelín, Ramón Martínez, Torres, Clerc; Ponceau​, Juric, Peter; Chuki, Tenés y Latasa.
ÁRBITRO: Saúl Ais Reig (Comité Valenciano).

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