Sigue en directo el SD Ponferradina-AD Mérida
SD Ponferradina
Undabarrena (36'), Slavy (49' -1ª parte-), Pau Ferrer (83' y 90')
Finalizado
4
1
AD Mérida
Hallsson (67')
Final
SD Ponferradina 4-AD Mérida 1.
Amarilla a Areso.
Erik Morán x Borja Valle.
Tiro cruzado de la AD Mérida.
Gol de la Deportiva
4-1-Falta que cuelga Andoni y remata de cabeza a la red Pau Ferrer.
Prolongación
Se jugarán 9 minutos más.
Cortés x Borja Vázquez y Jorrín x Koke.
Balón en largo de Pau Ferrer y el portero se anticipa por poco a Keita. El despeje le llega a Andoni, que dispara desde 60 metros, pero el arquero acaba retrocediendo y deteniendo.
Gol de la Deportiva
3-1-Fenomenal pase interior de Borja Vázquez a Pau Ferrer, que deja solo al delantero para marcar de tiro cruzado.
Amarilla a Hallsson.
Javi Domínguez x Lancho.
VAR
Se revisa un posible penalti a favor de la SDP por un empujón en el área en un córner. No hubo nada.
Keita x Slavy y Pau Ferrer x Esquerdo.
Amarilla a Vergés.
Gol de la AD Mérida
2-1-Centro de Doncel y Hallsson se anticipa en el primer palo y marca.
Csenterics salva el mano a mano con Borja Valle tras balón cruzado al área por Koke al que no llegó Slavy.
Dibrani x Gio Almeida y Doncel x Sofiane El Ftouhi.
Tiro de Koke tras dos recortes en el área que salva un defensa.
La defensa de la Deportiva bloquea un tiro rival.
Centro cerrado de Andoni que atrapa el portero.
Frimpong se va por la izquierda, centra y no llega por centímetros Slavy. En un nuevo centro remata mal el delantero.
Tiro de Frimpong desde la frontal del área que se va fuera junto al palo.
A punto de robar Slavy al portero.
Ángel Jiménez salva un remate a bocajarro. En el córner, que no era, el cuadro emeritense acaba rematando fuera tras un rechace.
Zurdazo de Esquerdo que se va fuera junto a la escuadra.
Se reanuda el partido
Empieza la 2ª parte.
Jacobo Martí x Rui Gomes y Hallsson x Pareja.
Descanso
SD Ponferradina 2-AD Mérida 0.
Gol de la Deportiva
2-0-Contragolpe de costa a costa de Borja Vázquez, se va de tres rivales, da el pase de la muerte y Slavy empuja a la red.
Centro pasado que remata de cabeza en el 2º palo Sofine El Ftouhi y se va fuera junto al poste.
Amarilla a Esquerdo.
Prolongación
Se jugarán 5 minutos más.
Pase interior para Martín Solar y su tiro lo saca con una gran mano Ángel Jiménez.
Falta colgada por la AD Mérida que saca Ángel de puños.
Amarilla a Undabarrena-
Gol de la Deportiva
1-0-Falta que centra Andoni al primer palo y Undabarrena se adelanta al portero en el primer palo y remata de cabeza a la red.
Amarilla a Pareja por cortar un contragolpe de Borja Vázquez cuando iba a entrar en el área.
Falta colgada por el cuadro visitante que saca arriba Ger Nóvoa.
Tiro con poca potencia de Frimpong, algo escorado, que atrapa el portero.
Centro cerrado de Borja Vázquez que atrapa el portero.
Amarilla a Nafti por protestar la 2ª falta que no pita el árbitro sobre Borja Vázquez.
Falta ensayada que cuelga la AD Mérida, pero no acaba de rematar nadie.
Amarilla a Andoni.
Centro de Andoni con la derecha que saca de puños el portero visitante con una arriesgada salida.
Pared emeritense en el área blanquiazul, pero el centro final de Chiqui Castellano toca en un jugador de la Deportiva y lo atrapa Ángel Jiménez.
2º poste de la Deportiva
Tiro de Esquerdo, rebota en un defensa, le queda a Andoni casi sin ángulo y su zurdazo se estrella en el palo.
Borja Vázquez juega de mediapunta y Borja Valle cae a la izquierda.
Al poste
Borja Vázquez se va por velocidad por la derecha, entre en el área por el costado y con poco ángulo manda al palo.
Amarilla a Lancho.
Tiro de Pareja en un córner y salva un defensa blanquiazul casi en la línea.
Ha salido mucho mejor el equipo visitante.
Balón peinado por Pareja que atrapa Ángel Jiménez.
Arranca el choque
Empieza el partido.
Se guarda un minuto en memoria del ex jugador deportivista Tini, recién fallecido.
Salen los equipos al campo.
Previa y novedades
Deportiva y AD Mérida se enfrentan desde las 21:00 horas en El Toralín. Es el primero de los tres duelos consecutivos ante rivales directos que tiene la Deportiva (Pontevedra CF y Barakaldo CF, a continuación). Igualados en la clasificación, hoy se ponen en juego tres puntos y el golaverage particular, algo que puede resultar fundamental y decisivo en el final del campeonato, como ya sabe bien el deportivismo de la pasada campaña. Y la igualdad de ésta invita a pensar que se puedan decidir muchas cosas por los coeficientes particulares entre equipos. 0-0 acabó el choque de la 1ª vuelta, en el que Ángel Jiménez fue la figura del equipo berciano. Si la Deportiva gana, dormirá en zona de play off, 4ª en caso de vencer por la mínima y 3ª en caso de lograr una diferencia favorable de más de un gol. El duelo se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.
Ángel Jiménez va a ser la gran novedad en el once berciano ante la lesión para al menos tres semanas de Andrés Prieto. Y la gran novedad de la convocatoria es Erik Morán, que vuelve a estar listo para jugar tras casi dos meses de baja (se lesionó en el partido ante el RC Celta Fortuna el 8 de febrero). Además de él, con la vuelta de Vlad y Moltenis, ambos de partidos internaciones, y de Keita y Frimpong, que estaban sancionados para la anterior jornada, el técnico dispone de todos sus hombres, a excepción del referido Prieto y de Fede San Emeterio, más allá de que Mfulu aún no tiene ficha con el equipo. Frimpong vuelve al mediocentro con Esquerdo, pero tras el gran partido en Ourense, Calderón sigue en el once y Borja Valle adelanta su puesto a la mediapunta en lugar de Xemi.
El cuadro extremeño sólo ha ganado un partido fuera en los últimos cinco meses, aunque viene de hacer un gran encuentro ante el Racing, al que derrotó 2-1. Finalmente Felipe Alfonso no entró en la citación tras su lesión. Fran Beltrán introduce las novedades de Pareja, Rui Gomes y Gaizka. No juega el ex blanquiazul Doncel, pero sí lo hace Javi Lancho. El cuadro emeritense se caracteriza por la gran intensidad que mete a los partidos.
Dirige el encuentro Pedro Oreiro Hermida (Comité Gallego).
Será un choque especial para Nafti, que entrenó al cuadro emeritense en la temporada 2017-2018 en dos etapas distintas (por medio estuvo Loren Morón), pero no pudo evitar el descenso a 3ª División en el play out.
No hay precedentes de este encuentro, ya que el anterior equipo con el nombre de Mérida que jugó en Ponferrada fue el Mérida UD, que disputó un play off de ascenso a 2ª División.
Alineaciones
·SD Ponferradina (4-2-3-1): 13 Ángel Jiménez; 12 Koke, 5 Undabarrena, 3 Ger Nóvoa, 19 Andoni López; 22 Esquerdo, 16 Frimpong; 7 Calderón, 18 Borja Vázquez, 10 Borja Valle; 8 Slavy.
Convocatoria: 2 Andújar, 4 Moltenis, 9 Cortés, 11 Petkov, 14 Xemi, 15 Vasco, 17 Keita, 20 Pau Ferrer, 23 Jorrín, 24 Erik Morán, 25 Pablo Barredo -ps-, 26 Vlad Kysil.
DT: Mehdi Nafti.
·AD Mérida (4-2-3-1): 1 Csenterics; 15 Gaizka -c-, 4 Pareja, 3 Lancho, 23 Vergés; 6 Gio Almeida, 8 Martín Solar; 11 Areso, 12 Rui Gomes, 7 Chiqui Castellano; 14 Sofiane El Ftouhi.
Convocatoria: 5 Javi Domínguez, 9 Hallsson, 10 Doncel, 13 Cacharrón, 16 Capi, 17 Corral, 18 Dibrani, 20 Jacobo Martí, 22 Manu Rivas, 24 Rodrigo Pereira.
DT: Fran Beltrán.
·Árbitro: Pedro Oreiro Hermida (Galicia); auxiliares: Gonzalo Gómez y Jon Aostri; cuarto árbitro: David Ruiz.