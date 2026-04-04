Sigue en directo el SD Ponferradina-AD Mérida

Previa y novedades

20:27 04/04/2026

20:27 04/04/2026

Deportiva y AD Mérida se enfrentan desde las 21:00 horas en El Toralín. Es el primero de los tres duelos consecutivos ante rivales directos que tiene la Deportiva (Pontevedra CF y Barakaldo CF, a continuación). Igualados en la clasificación, hoy se ponen en juego tres puntos y el golaverage particular, algo que puede resultar fundamental y decisivo en el final del campeonato, como ya sabe bien el deportivismo de la pasada campaña. Y la igualdad de ésta invita a pensar que se puedan decidir muchas cosas por los coeficientes particulares entre equipos. 0-0 acabó el choque de la 1ª vuelta, en el que Ángel Jiménez fue la figura del equipo berciano. Si la Deportiva gana, dormirá en zona de play off, 4ª en caso de vencer por la mínima y 3ª en caso de lograr una diferencia favorable de más de un gol. El duelo se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

Ángel Jiménez va a ser la gran novedad en el once berciano ante la lesión para al menos tres semanas de Andrés Prieto. Y la gran novedad de la convocatoria es Erik Morán, que vuelve a estar listo para jugar tras casi dos meses de baja (se lesionó en el partido ante el RC Celta Fortuna el 8 de febrero). Además de él, con la vuelta de Vlad y Moltenis, ambos de partidos internaciones, y de Keita y Frimpong, que estaban sancionados para la anterior jornada, el técnico dispone de todos sus hombres, a excepción del referido Prieto y de Fede San Emeterio, más allá de que Mfulu aún no tiene ficha con el equipo. Frimpong vuelve al mediocentro con Esquerdo, pero tras el gran partido en Ourense, Calderón sigue en el once y Borja Valle adelanta su puesto a la mediapunta en lugar de Xemi.

El cuadro extremeño sólo ha ganado un partido fuera en los últimos cinco meses, aunque viene de hacer un gran encuentro ante el Racing, al que derrotó 2-1. Finalmente Felipe Alfonso no entró en la citación tras su lesión. Fran Beltrán introduce las novedades de Pareja, Rui Gomes y Gaizka. No juega el ex blanquiazul Doncel, pero sí lo hace Javi Lancho. El cuadro emeritense se caracteriza por la gran intensidad que mete a los partidos.

Dirige el encuentro Pedro Oreiro Hermida (Comité Gallego).

Será un choque especial para Nafti, que entrenó al cuadro emeritense en la temporada 2017-2018 en dos etapas distintas (por medio estuvo Loren Morón), pero no pudo evitar el descenso a 3ª División en el play out.

No hay precedentes de este encuentro, ya que el anterior equipo con el nombre de Mérida que jugó en Ponferrada fue el Mérida UD, que disputó un play off de ascenso a 2ª División.



