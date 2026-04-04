La afición blanquivioleta se entremezcla con los turistas de Semana Santa antes del Cultural Leonesa-Valladolid

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La afición del Valladolid se ha desplazado a León con menos integrantes que en otras ocasiones, en sus palabras probablemente porque el Sábado Santo vallisoletano tiene muy buenas procesiones y hay gente que no ha querido perdérselas.

Llegan desde Valladolid capital, aunque con una infiltrada salmantina con muchos años viviendo ya fuera de su tierra. Los que vinieron a animar en el último derbi autonómico en Segunda recuerdan escupitajos y agua tirada sobre ellos cuando la policía les escoltaba al estadio. Un comportamiento que esperemos no se vuelva a repetir.

Los integrantes de la peña Dando Guerra es la primera vez que vienen y creen que se le mira peor al de Valladolid en León que viceversa aunque ellos han venido a despedidas y de tapeo y sin problema.

Otro aficionado del Valladolid opina que hay que diferenciar el pique deportivo del que puede existir por motivos políticos y que es una soberana idiotez que alguien niegue la existencia histórica del Reino de León porque es un hecho. También cree que el verdadero derbi histórico autonómico es el del Valladolid con la ya extinta UD Salamanca.

Además estos días festivos de Semana Santa han traído también a la ciudad a la cuadrilla del fichaje invernal Peru, llegados desde la urbe guipuzcoana de Antzuola (incluido su hermano). Es la primera vez que vienen a León y están disfrutando de su estancia en la ciudad antes de ir a animar a su amigo al Reino.