Muriqi mete al Real Madrid en un lío liguero

Publicado por David Casal Palma Creado: Actualizado:

Un gol de Muriqi en el minuto 91 dio la victoria por 2-1 al Mallorca y lo sacó de la zona de descenso ante un Real Madrid decepcionante y que prácticamente dijo adiós al título de liga. El cuadro de Arbeloa recuperó a Mbappé en el once mes y medio después y en sus primeras intervenciones ya advirtió a Pablo Maffeo de los problemas que le generaría en su banda.

De hecho, todo el peligro del equipo blanco durante la primera parte nació del costado izquierdo. A los 20 minutos, una triangulación en tres cuartos de campo le dejó solo ante Leo Román, quien también mostró su carta de presentación ante lo que estaba por venir con un pie salvador. Poco después, un nuevo desajuste del lateral dejó solo al atacante francés contra el guardameta bermellón, que sacó una mano a media altura que evitó nuevamente el tanto visitante.

Los pupilos de Demichelis no renunciaron a la posesión cuando tenían ocasión, pero también se sintieron cómodos con los envíos en largo a Muriqi y Luvumbo, una dupla novedosa en el conjunto insular que dio buenos resultados. En el minuto 42, un pase de Darder dejó en posición de ventaja a Maffeo, que centró hacia Muriqi, pero en el camino se topó con Morlanes, que hizo un control preciso para plantarse solo ante Lunin y lograr el primer gol.

A tres minutos de cumplirse el tiempo reglamentario un córner centrado por Trent encontró libre de marca a Militao, que puso el empate con un gran remate de cabeza. Pero todavía quedaba la última palabra de Muriqi, que aprovechó un regalo de Mateo Joseph para marcar.