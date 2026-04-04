La Ponferradina duerme en la tercera posición

La Ponferradina celebra la consecución de una victoria holgada ante la AD Mérida.L. DE LA MATA

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva volvió a mostrar sus credenciales a la pelea por el play off y duerme tercera tras su triunfo ante la AD Mérida en un encuentro muy completo, en el que Borja Vázquez fue el gran protagonista, aunque no marcó, y Pau Ferrer también, en este caso por un doblete. 4-1 y una sensación muy positiva para afrontar otros tres choques directos ante equipos de la zona alta en lo que queda de mes.

Ángel Jiménez fue la gran novedad en el once berciano ante la lesión de Andrés Prieto. Y como se presumía, Frimpong volvió al mediocentro con Esquerdo, pero tras el gran partido en Ourense, Calderón siguió en el once y Borja Valle volvió al extremo izquierdo, quedando de mediapunta Borja Vázquez en lugar de Xemi. Por su parte, Fran Beltrán introdujo las novedades de Pareja, Rui Gomes y Gaizka. No jugó de inicio el ex blanquiazul Doncel, pero sí lo hizo Javi Lancho.

Empezó mejor el cuadro emeritense, que vio cómo un tiro de Pareja lo salvaba la defensa berciana casi en la línea a los 3 minutos.

Borja Vázquez fue una pesadilla para ella defensa visitante y el árbitro lo fue para él, obviando más de una falta, lo que enardeció a la grada. Caía el andaluz desde la mediapunta a las bandas, haciendo mucho daño por velocidad. En un primer desborde por la derecha entró en el área y mandó al palo con poco ángulo a los 5 minutos. Y 6 minutos después se volvió a encontrar con el poste el conjunto blanquiazul. Un tiro de Esquerdo rebotó y salió hacia la izquierda, donde llegó Andoni, y también con ángulo reducido, empalmó al poste.

La AD Mérida daba sensación de peligro cuando se acercaba al área, pero no acababa de acertar con el último pase.

Lo intentó Frimpong con poco tino en un tiro flojo. El partido era abierto y se corría de área a área. El balón circulaba poco por el centro del campo.

En el minuto 34 Pareja cortaba otro contragolpe y desborde de Borja Vázquez a poco más de un metro del pico del área. La falta la centró Andoni al primer palo y Undabarrena se adelantó al portero para rematar de cabeza a la red. Así se adelantaba la SD Ponferradina en el marcador.

Las dos mejores ocasiones emeritenses llegaron en los minutos 44 y 46 de este primer período. Primero un tiro colocado del ex culturalista Martín Solar tras recibir un pase interior. Ángel Jiménez respondió con una gran intervención. Y poco después Sofiane El Ftouhi remataba de cabeza en el 2º palo un buen centro, pero se le iba a escasa distancia del palo.

No marcó la AD Mérida y sí lo hizo la Deportiva. Un contragolpe de costa a costa de Borja Vázquez en el que se fue de tres rivales acabó con un pase de la muerte y Slavy empujó a la red.

En el 2º tiempo arrancó con dos cambios del equipo visitante para intentar cambiar la dinámica del partido. Pero la Deportiva pudo correr y por momentos combinar y en varios centros tuvo la opción de hacer el tercero.

Esquerdo y Frimpong, con sendos tiros desde fuera del área, estuvieron a punto de marcar. El balón se fue junto al palo en ambos casos. Sin embargo, Ángel Jiménez salvó un remate a bocajarro en la acción más clara del cuadro visitante hasta el momento. En el córner, que no era, el cuadro emeritense acabó rematando fuera tras un rechace.

Koke, tras dos recortes en el área, vio cómo un defensa salvaba el 3º.

Borja Valle perdonó el tercero en un centro cruzado de Koke al que no llegó en el primer palo Slavy. El capitán entró solo en el segundo palo y su tiro a bocajarro lo salvó el arquero con el pie. Era el minuto 66. Y en el 67 llegó el 2-1. Acababa de entrar el ex deportivista Doncel, que puso un balón desde la izquierda y en el primer palo se adelantó Hallsson para desviar el balón a la red.

Entró Pau Ferrer, que se puso en el sitio de Slavy y Borja Valle ocupó el lugar de un Esquerdo que dejó su sitio a Keita, el cual entró por la izquierda.

Supo contener bien Fenomenal pase interior de Borja Vázquez a Pau Ferrer, que deja solo al delantero para marcar de tiro cruzado. Era el 3-1 en el minuto 83.

En un balón en largo de Pau Ferrer se adelantó el portero por poco a Keita; el despeje le llega a Andoni, que disparó desde 60 metros, pero el arquero acabó retrocediendo y deteniendo. Sin embargo, en el minuto 90 otro centro del de Barakaldo lo cabeceaba Pau Ferrer a la red, anticipándose a toda la defensa, para lograr el 4-1 y su doblete personal.

Ya en los últimos instantes Erik Morán reapareció tras casi dos meses ausente de los terrenos de juego por lesión.

La próxima cita del conjunto blanquiazul será el domingo de la próxima semana a las 16.00 horas ante el Pontevedra CF en Pasarón. El cuadro granate, que ayer ganó ante el Barakaldo CF 2-0 y se colocó con 46 puntos, disputará el miércoles su partido aplazado en Getxo ante el Arenas Club.