La Cultural Leonesa sigue viva tras vencer al Valladolid

La Cultural vence por 1-0 con gol de Chacón en la primera parte y vuelve a conocer el triunfo, que no lo hacía desde el 7 de diciembre de 2025 cuando se impuso al Eibar en Ipurúa (1-2). Con esta victoria, el conjunto leonés se sitúa a seis puntos del Cádiz, que marca la salvación con 38 puntos, por 32 de los de De la Barrera. Además, el cuadro culturalista se coloca a siete puntos del Real Valladolid, que ostenta 39 en la tabla clasificatoria de Segunda División.

Desde el primer minuto, la Cultural porfió por la victoria como único camino para aminorar la distancia con respecto al puesto que indica la permanencia y después de conocer la derrota del Cádiz en su propio campo frente al Córdoba CF (1-3).

De la Barrera apostó por un once reconocible, con una alineación en la que el catarí Homam mandó al banquillo a Roger Hinojo. El resto de la defensa fue la más segura con Víctor García en el lateral derecho, además de Rodri y Barzic por el centro. Thiago Ojeda y un omnipresente Sergi Maestre sujetaron al equipo en el centro del campo, con Calero y Tresaco en las bandas, junto a Chacón y Lucas Ribeiro arriba en la punta.

Con el paso de minutos, los del Reino se hicieron con el partido hasta que Chacón adelantó a los culturalistas rozando la media hora de juego.

A raíz del gol local, los vallisoletanos trataron de llegar a los dominios de Badía, pero sin excesivo peligro ante la trama defensiva leonesa, que utilizó a su cancerbero para sacar jugado el balón.

La inoportuna lesión de Lucas Ribeiro en el minuto 33 de partido se solventó con la presencia en el campo de Diego Collado, que trabajó a destajo siempre, sin descanso y dando un recital de lo que es jugar para el grupo.

Ya en la segunda mitad, la Cultural cerró las vías de pase pucelanas para defender su ventaja, que incluso pudieron ampliar Chacón, Calero y en última instancia el central Rodri con un testarazo que hizo temblar el larguero.

Con la Cultural peleando por sumar los tres puntos con la máxima raza y pundonor, su capitán Rodri Suárez puso sobre el campo la fuerza de un león, que fue coreado por su público para obrar una victoria necesaria que da vida a una Cultural que dispone de otras ocho finales para salvar la Segunda División.