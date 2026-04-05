La Cultural Leonesa cede frente al Morón

CULTURAL 83

Majok Deng (12), Didac Cebolla (3), Owen (6), Traoré (18) y Jaime Llamas (15). También jugaron Cabrera (5), Hayman (3), Mckay (-), Álvaro González (4), Bultó (-), Van der Heijden (9) y Rodrigo Llamas (8).

MORÓN 93

Javier Marín (2), José Jiménez (20), Gonzalo Fernández (6), Antonio Burgos (3) y Correia (13). También jugaron Williams (7), Kevin Navarro (6), Herrera (7), Alejandro Marín (14), Parejo (7) y Orlov (8).

Marcadores parciales: 18-16, 41-45 (descanso), 56-65 y 83-93 (final). Árbitros: Fernando Martínez y Alexis Fuentes. Sin eliminados por faltas personales. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 24 de Liga dentro del Grupo Oeste de la Segunda FEB. Presenciaron el encuentro en el Palacio de Deportes de León 1.910 espectadores en las gradas.

La Cultural no pudo salir airosa de su enfrentamiento en el palacio de Deportes de León frente al Morón (83-93). En un partido en el que la permanencia estaba asegurada (el Logrobasket se encuentra a dos partidos con otros tantos por disputarse, pero con el average perdido con los leoneses y el resto de implicados ya a tres), los de Luis Castillo saltaron a la pista dispuestos a regalar a su afición un resultado favorable.

El objetivo no era sencillo dada la calidad del rival. Y eso se pudo comprobar desde el salto inicial. Con un rival más acertado ante el aro los primeros cinco minutos reflejaban en el electrónico un 6-9. Traoré y Jaime Llamas eran los más precisos en un pulso que cerraba el primer cuarto con buenas acciones de los leoneses hasta el punto de que se iban dos arriba (18-16).

Los vientos parecía que soplaban a favor, pero la decoración iba a cambiar en los dos minutos siguientes. En especial porque al Morón los lanzamientos de tres puntos le empezaban a abrir el camino hacia un marcador mejor. Hasta siete iban a convertir antes del descanso. La Cultural, eso sí, trató de responder buscando situaciones favorables a la hora de ver aro. Traoré y los dos Llamas (Jaime y Rodrigo) se iban a los ocho puntos cada uno sumando entre los tres más de la mitad de los 41 puntos con los que la Cultural se iba al descanso. El Morón lo hacía ya liderando las estadísticas con 45.

Tras el paso por vestuarios se esperaba un intercambio de alternativas y opciones para decantar el pulso a favor por parte de cada uno de los contendientes. Pero en ese tira y afloja el Morón se iba a mostrar más preciso y contundente.

Jiménez y Correira eran los encargados de liderar a los sevillanos que en apenas cinco minutos del tercer cuarto lograban una renta a su favor de nueve puntos (48-57), la misma que se iba a mantener a su finalización antes de afrontar los diez minutos finales del partido.

La Cultural no había tirado la toalla aunque la situación se estaba complicando en exceso para sus intereses. Las prestaciones de los visitantes eran más sólidas con un Jiménez que al final del pulso se iba a la veintena de puntos. Fue este jugador el que permitía abrir una brecha más importante en el marcador en el ecuador del último cuarto cuando el Morón pasaba a dominar por 14 puntos (66-80).

Las opciones de alcanzar la victoria se estaban diluyendo de manera notable para los de Luis Castillo. Por delante cinco minutos para intentar enmendar el panorama. La Cultural lo intentó, pero la respuesta de su rival fue clara.

Con ese intento se quedaban los leoneses que cedían al final del encuentro por diez puntos con el 83-93. Derrota para la Cultural a la que le quedan dos encuentros para cerrar la fase regular ya con poco que dirimir. Con la permanencia asegurada pero sin opciones de hacerse un sitio en la zona de play off de ascenso.