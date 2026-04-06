El Atlético de Madrid se lleva la V Girls Cup

Publicado por David Álvarez León Creado: Actualizado:

La quinta edición de la Olímpico Girls Cup ha vuelto a consolidarse como uno de los grandes referentes del fútbol base femenino en España, reuniendo en León a algunas de las mejores canteras nacionales e internacionales en un fin de semana lleno de talento, emoción y convivencia deportiva.

En lo estrictamente competitivo, el torneo dejó grandes momentos en sus diferentes fases. En la fase bronce, el título fue para el Madrid CFF, que se impuso en la final al Racing de Santander. Por su parte, la fase plata cayó del lado del Sporting de Portugal, que firmó una gran actuación venciendo en la final al Burgos CF.

El plato fuerte llegó en la fase oro, donde el Atlético de Madrid se proclamó campeón de la quinta edición tras imponerse por 3-1 al Real Betis Balompié en una final de gran nivel, confirmando su excelente rendimiento a lo largo de todo el torneo.

En el apartado individual, el talento también fue protagonista. Claudia Núñez, del Valencia CF, fue reconocida como la mejor jugadora del torneo gracias a su destacada actuación. El premio a mejores porteras fue compartido por Leonor Machado y Sara Neto, ambas del Sporting de Portugal, mientras que la máxima goleadora fue Joana Laranjinha, del SL Benfica.

Además, la mejor afición del torneo recayó en la del Real Betis Balompié, que destacó por su apoyo constante durante toda la competición. La entrega de premios contó con la presencia institucional del concejal del Ayuntamiento de León, Álvaro Pola, y del presidente del Club Deportivo Olímpico de León, José Pedro Luengo Manjón, quienes acompañaron a los equipos en el cierre del torneo.

Desde la organización, se quiere agradecer especialmente la colaboración de Paso Honroso, el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León, a través de su programa Castilla y León es Vida, por hacer posible una edición más de este torneo internacional que sigue creciendo y posicionando a León como un punto de encuentro del mejor fútbol base femenino.