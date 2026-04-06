La Cultural Leonesa acaba con su peor racha y se alía con las matemáticas

La victoria de la Cultural Leonesa en el duelo de rivalidad autonómica ante el Real Valladolid, por 1-0, con tanto de su máximo realizador -siete dianas- Luis Chacón, sirvió al equipo blanco para sumar el primer triunfo en 2026 y también significó el estreno victorioso del técnico coruñés Rubén de la Barrera después seis partidos desde su llegada al banquillo culturalista.

Los leoneses habían logrado su última victoria en Ipurúa ante el Eibar (1-2) el 7 de diciembre, lo que les colocaba en las puertas de las plazas de play off y han tenido que esperar 118 días y 16 jornadas, a caballo entre el final de la primera vuelta y la segunda, para romper el maleficio y sumar tres puntos que les permiten soñar con la salvación, aunque de momento, tras la victoria del Mirandés en Zaragoza (1-2), continúan manteniendo el puesto de colista de LaLiga Hypermotion de Segunda División.

La vuelta del técnico gallego Rubén de la Barrera como sustituto de José Ángel Ziganda había arrojado un balance inicial muy negativo con cuatro derrotas consecutivas, pero en esta pasada semana estrenó su casillero personal de puntos con el empate en Huesca (1-1), donde se adelantó en el marcador con golazo de Tresaco y luego se vio igualado con un tanto en propia puerta de Eneko Satrústegui. Con la diana de Chacón sumó De la Barrera su primera victoria desde que llegó. Se produjo en el duelo autonómico frente al Real Valladolid (1-0).

El calendario que se les presenta a los culturalistas tiene duelos ante rivales directos por el objetivo de la permanencia, empezando desde el próximo domingo, a partir de las 14.00 horas, cuando visitarán al Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes -aunque el conjunto nazarí se haya alejado un tanto en la clasificación-, para después medirse a equipos como Mirandés o Cádiz y cerrar el campeonato ante una Real Sociedad B que se ha estancado en su progresión en las últimas jornadas del campeonato de Liga.

Mientras las matemáticas no digan lo contrario, la Cultural tiene vida para aspirar a la permanencia en la categoría de plata del fútbol español.