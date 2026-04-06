Raquel Carbajo enfila la proa hacia su segundo mundial en aguas bravas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La piragüista leonesa Raquel Carbajo ha logrado la victoria en la segunda prueba de la Copa de España de descenso en aguas bravas, disputada en el río Miño en Ourense, tanto en esprint como en clásica, enfocando su clasificación para el Mundial de la especialidad que se disputará en mayo en Banja Luka (Bosnia y Herzegovina).

La palista (club Marítimo de Mahón) se perdió la primera competición copera disputada en Sort (Lleida), pero en la segunda mostró su superioridad beneficiándose de la primera manga en el esprint y en la de mayor distancia, con más de tres kilómetros de trazado, no tuvo rivales demostrando ser superior al resto de competidoras.

En la categoría de esprint completaron el podio Noa Díaz (Quixós) y Laura Blasco (La Ribera Oviedo, mientras que en la clásica la propia Blasco subió un escalón para ser segunda, con Nuria Romero (Ciudad de Lugo) completando el podio.

La tercera y última carrera clasificatoria para el campeonato del mundo se disputará el último fin de semana de abril en O Barco de Valdeorras (Ourense) y en ella se decidirán las plazas de la representación española, tres tanto en categoría masculina, como femenina.

Carbajo volvió a la disciplina del descenso en aguas bravas poco antes del mundial disputado en 2024 en Sabero, donde logró la décima posición en la modalidad clásica y ahora pretende, a sus 35 años, poder disputar la segunda cita mundialista, después del papel destacado en europeos y mundiales de maratón.