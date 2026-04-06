Gonzalo Pérez sería la guinda del pastel del proyecto del Ademar León

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Gonzalo Pérez Arce es muchas cosas: un líder nato, un jugador que se echa el equipo a las espaldas y el máximo goleador de la Liga Asobal con 190 goles (con siete jornadas aún por disputarse).

El jugador salido de la cantera marista acaba contrato a la finalización de esta presente temporada, lo que hace necesario la negociación de uno nuevo, con el objetivo de que siga vistiendo la camiseta del Ademar León.

Las reuniones entre las partes llevan ya produciéndose durante semanas, sin alcanzar un acuerdo definitivo, aunque tanto jugador como club aseguran que quieren mantener unidos sus caminos. Al final parece que la cosa se reduce a ese regateo que a veces se produce en cualquier empresa cuando se quiere retener a un empleado, o en el rastro con el tendedero o en los marketplaces modernos como Vinted o Wallapop.

Tiene que ver con los mínimos y máximos a los que unos y otros están dispuestos a llegar, y el año extra adicional de uso unilateral por parte del club, que suele añadir en los contratos últimamente Cayetano Franco.

«Mi ilusión y mi deseo es quedarme, siempre lo he dicho, pero quedan detalles por cerrarse y espero que la resolución, por el bien de las dos partes, sea inminente. Yo soy optimista», asegura el jugador.

El preparador leonés Luis Puertas no puede estar más satisfecho con el rendimiento que está obteniendo del extremo derecho. «Mi posición respecto a este tema ya la conocen tanto el club como el jugador. Yo creo que ningún entrenador del mundo teniendo a Gonzalo le querría dejar salir o ver que se marchase o que la situación no se cerrase cuanto antes. Así que bueno, esperemos que llegue todo a buen puerto, que podamos contar con Gonzalo para las próximas temporadas».

«Yo no hablo en nombre de Gonzalo, él dice que está pendiente de dejar hacer todo cerrado y que él está, como siempre ha dicho, dispuesto. Si tú haces de este jugador, que es el máximo goleador, el jugador franquicia del club, sin duda puede marcar una época en el Ademar. Yo espero que esta situación de negociación sin cerrarse no le afecte a su juego», añadió Puertas. Lo que si le afectó a Gonzalo fueron unas pequeñas molestias en el partido contra el Huesca, que le impidieron disputar los últimos minutos del choque.

LA SITUACIÓN DE SAEID

El portero iraní tiene la baja médica por su mala situación anímica debido al contexto de conflicto bélico que está afectado a su país y ciudad natal de Isfahán. El propio Luis Puertas confirmó que no está ni entrenando, ya que podría crearse un problema con Inspección de Trabajo. En cualquier caso, el club confía plenamente en Álvaro Pérez y Marcos García Peñacoba (que debutó contra el Huesca y paró un penalti) para lo que queda.