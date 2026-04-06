Abismo o gloria en un duelo cíclico entre Real Madrid y Bayern Munich

Publicado por Roberto Morales Madrid Creado: Actualizado:

Con la Liga prácticamente perdida, sin la Copa por aquella eliminación en Albacete y derrotado en la Supercopa de España, el Real Madrid disparará su penúltima bala para ganar un título en un clásico del fútbol europeo, ante el Bayern Múnich, en el que Arbeloa afrontará un examen de primer nivel que puede decidir su futuro (21.00, Movistar+ Liga de Campeones). La amarga derrota en Mallorca (2-1) del Real Madrid colocó al conjunto blanco al borde del abismo. El Barcelona se marchó a siete puntos de distancia y la Liga ya es casi una quimera. Eso, deja al equipo de Álvaro Arbeloa contra las cuerdas y con solo una competición que puede evitar otro año sin títulos, el segundo consecutivo.

Son Moix cortó una buena racha de resultados tras la dolorosa derrota frente al Getafe (0-1). Uno tras otro fueron cayendo equipos hasta ganar cinco partidos seguidos (Celta, Elche y Atlético en Liga y Manchester City, en dos ocasiones, en la Liga de Campeones). Esas victorias, con un estilo no muy brillante pero eficiente y reconocible, envalentonó a un equipo que, en 90 minutos en Mallorca, se vino abajo.

Ahora, Arbeloa no tiene mucho margen de error. Recibe en el Bernabéu a uno de los gigantes de Europa. El Bayern llega a la cita en un estado de forma excepcional y será una prueba de fuego al límite para el entrenador blanco y sus jugadores. Una eliminación en octavos, podría comprometer la presencia de Arbeloa en el banquillo la próxima campaña.

Para afrontar esta primera final, el técnico blanco tendrá que resolver algún que otro puzzle. En su florecimiento de marzo, aunó un bloque medio-alto muy reconocible que triunfó con la ausencia de lesionados como Jude Bellingham o Kylian Mbappé. Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler, Brahim Díaz y Vinicius Júnior, funcionaron en una lista recitable casi de memoria y que sostuvo al Real Madrid hasta Mallorca.

Los lesionados Courtois y Rodrygo seguirán fuera y Mendy, pese a que este lunes se entrenó por primera vez con el grupo, aún no estará disponible. Se espera que esté para la vuelta. Álvaro Carreras, por tanto, seguirá en el lateral izquierdo. Enfrente, el Real Madrid se encontrará a un equipo fortísimo. Su entrenador, Vicent Kompany, ha dotado al conjunto bávaro de un carácter indomable que presenta datos que pueden asustar a cualquier rival: en los 99 partidos que el belga suma como entrenador del Bayern, ha marcado 300 goles. Una cifra escandalosa que amenaza a un equipo dubitativo.

Entre sus máximos artilleros esta Kane, que acumula 48 dianas esta temporada. En un principio, era seria duda para jugar en el Bernabéu por una lesión en un tobillo. Sin embargo, el lunes se entrenó con normalidad y viajará a Madrid para formar parte de un equipo que marcha a toda máquina en la Bundesliga. De hecho, el pasado fin de semana firmó una espectacular remontada ante el Friburgo en un partido en el que se impuso por 2-3. Perdía 2-0 en el minuto 80 y consiguió voltear un marcador que parecía imposible.