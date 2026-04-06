La Ponferradina tiene siete jornadas para buscar premio

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Igual que el Tenerife ya tiene los puntos necesarios para jugar el play off desde hace semanas y posiblemente para ascender (la Cultural ascendió con 65 puntos el año pasado), la Deportiva llegó el pasado sábado la cantidad necesaria para obtener una permanencia que parecía el objetivo a principios de enero y hasta casi se antojaba difícil. Pero las cosas han cambiado mucho desde aquel 4 de enero y ahora el objetivo es clasificarse para el play off y hacerlo en la mejor posición posible. Los más optimistas incluso aún ven la posibilidad de alcanzar al RC Celta Fortuna (2º).

Con tantos equipos implicados en la pelea por clasificarse para el play off, en todas las jornadas hay duelos directos entre ellos. Sin ir más lejos, este fin de semana hay un Pontevedra CF-Deportiva y un Racing de Ferrol-Real Madrid Castilla.

La Deportiva tiene ante sí un doble o nada. Se encuentra en el mejor momento de la temporada, pero en las cuatro próximas semanas se mide al 7º (que podría ser 3º mañana), 4º, 1º y 6º en la clasificación actual.

Puede cambiar la clasificación

Desde las 19.00 horas de mañana se ven las caras en Getxo el Arenas Club y el Pontevedra CF. Es un partido aplazado de la jornada 28 y dada la igualdad, el choque ha adquirido gran importancia. El cuadro gallego está 7º, aunque empatado con el 5º, y de ganar o simplemente empatar, accedería a la 3ª plaza, relevando de la misma a la Deportiva. Pero si el Arenas Club vence, igualará con otros tres equipos a 44 puntos y se pondrá a sólo dos de la 5ª posición y a tres de la 3ª, que es la que ocupa ahora el conjunto berciano.

La Deportiva descansó ayer y también lo hace hoy. Mañana comienza a preparar de forma específica el choque ante el conjunto de Rubén Domínguez.

JORNADA 34

El encuentro entre Deportiva y Tenerife, en el que el cuadro chicharrero acaso podría lograr el ascenso o incluso celebrarlo, si lo logra antes, se disputará el sábado 25 de abril desde las 18.30 horas en El Toralín. Será el 2º partido consecutivo que dispute la Deportiva en casa, aunque por tratarse de un rival directo, los puntos del día del Barakaldo CF (domingo 19) tienen más importancia y valor que los del duelo ante el conjunto de Álvaro Cervera.