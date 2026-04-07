El español Aday Mara entra en la historia de la NCAA al ganar el título con Michigan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los Wolverines conquistaron el segundo título universitario de su historia 37 años después del primero, en 1989. Lo hicieron además contra los Huskies, uno de los programas más laureados del país con seis títulos universitarios entre 1999 y 2024. UConn saltó a la pista del Lucas Oil Stadium de Indianápolis con la lección aprendida frente a la máquina que había sido Michigan durante todo el torneo. Los Wolverines habían anotado al menos 90 puntos en todos los partidos hacia la final, algo nunca antes visto.

Los Huskies pusieron mucha presión defensiva sobre Michigan. Aday Mara tardó 12 minutos en encestar su primera canasta, lo hizo justo después de poner un gran tapón a Tarris Reed. Hasta entonces, para Michigan solo habían visto canasta dos jugadores, Elliot Cadeau y Morez Johnson. El puertorriqueño Yaxel Lendeborg, el otro pilar del equipo, tardó casi 14 minutos en encestar, y lo tuvo que hacer desde el tiro libre.

El resultado al descanso era de 33-29 para Michigan tras cerrar el primer tiempo con un parcial favorable de 10-4 en los últimos tres minutos, desgastando la defensa de UConn, el tramo en el que Mara y compañía tomaron el control de la final. El zaragozano se fue a los vestuarios con 6 puntos, 2 rebotes, una asistencia y un tapón.

El mítico Dan Hurley pagó la dura defensa que ordenó a sus hombres teniendo que sentar gran parte del segundo tiempo a tres de sus titulares -Solo Ball, Silas Demary y Tarris Reed- por acumulación de faltas personales. Michigan aprovechó la ocasión para abrir brecha en el marcador y superar por primera vez la ventaja de diez puntos (48-37), tras un triple de Cadeau, que hoy fue la principal arma ofensiva de los Wolverines con 19 puntos.

Los Wolverines lograron navegar el segundo tiempo manteniendo ese colchón, no del todo cómodo, que permitió a UConn recortar varias veces distancia pero sin llegar a remontar. A falta de 1:07 para el bocinazo final y con 67-58 en el marcador, aún hubo tiempo para el susto. Dos tiros libres y un triple tras una pérdida de Lendeborg acercaron a UConn hasta el 67-63 con 37 segundos por jugarse.

Los Huskies mandaron a Roddy Gayle a la línea de tiro libre, falló los dos. UConn soñó con otra épica remontada como la de Duke, ADN Huskies, pero el triple de Alex Karaban tampoco entró, Michigan atrapó el rebote y la puerta al título se cerró definitivamente.

Además de los 19 puntos de Cadeau, Lendeborg anotó 13 y Aday Mara terminó con 8 puntos, 4 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón. Los Wolverines compensaron su nefasto 2 de 15 desde el perímetro con 25 tiros libres de 28 intentos. Además, firmaron 6 robos y 6 tapones.

Aday Mara, además, fue elegido en el quinteto ideal del partido. Afirmó a la conclusión de la final que está "muy orgulloso" de ser español y que es "un honor" llevar la bandera del país "a lo más alto del baloncesto universitario en Estados Unidos".

"Estoy muy orgulloso de ser español. Poder representar a mi país y poder llevar la bandera a lo más alto del baloncesto universitario en Estados Unidos es un gran honor. Estoy súper orgulloso, con ganas de hacerlo en otros niveles. Los mensajes que me han mandado a las redes sociales me han llegado y me han ayudado un montón a jugar como he estado jugando. Estoy muy agradecido", señaló en castellano en el vestuario a la conclusión del choque, que festejó con una bandera española en los hombros.

Asimismo, en palabras a la NCAA, indicó: "No tuvimos nuestro mejor partido, fallamos muchos tiros. Pero seguimos estando juntos; esto no es un equipo, es una familia. Eso nos ayudó a seguir jugando y luchando y conseguir la victoria. Nos da igual si los medios o si la gente están o no con nosotros. Vamos a jugar como sabemos, haciendo nuestro mejor baloncesto. Sabíamos de lo que éramos capaces y teníamos mucha confianza en nosotros mismos".

"Los dos años en UCLA vi el partido en un bar o en casa y pensaba que tenía que ser maravilloso estar ahí con toda la gente jugando al baloncesto. Hicimos esto este año, ganamos y significa mucho para mi. Estoy muy feliz por los chicos, muy agradecido por la oportunidad de estar aquí. No tengo palabras, estoy muy feliz", completó.