El jugador de la Ponferradina Borja Vázquez: casi 100 metros de carrera con el balón en 11.96''

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Unos 88 metros lineales y en torno a 95 de recorrido con la pelota. Eso fue lo que recorrió con el balón Borja Vázquez en la jugada personal de contragolpe que dio origen al 2-0 ante la AD Mérida. Recogió el balón en su propia área, se fue hacia la banda, esquivó a todos los rivales que salieron a su paso, entró en diagonal en el área emeritense, y casi desde la línea de fondo le regaló el balón a Slavy para empujarlo. El tiempo, de atleta: 11.96 segundos. El jugador andaluz ha sido incluido en el 11 ideal de la jornada 31 en la categoría de bronce y es también uno de los 4 candidatos a mejor jugador de dicha fecha.

JUEGA HOY

El próximo rival de la Deportiva, el Pontevedra CF, disputa desde las siete de esta tarde en Fadura el partido aplazado de la jornada 28 ante el Arenas Club. El duelo es muy importante para ambos. El cuadro vasco lleva 3 victorias y 2 empates en los 5 últimos partidos que ha disputado y en caso de ganar, se situará a 2 puntos de la zona de play off de ascenso. Por su parte, el Pontevedra recuperó la senda de la victoria el pasado sábado tras enlazar 7 encuentros sin vencer (desde el 31 de enero). Si puntúa, accederá a la 3ª posición por golaverage, relevando de la misma a la Deportiva. Rubén Domínguez, técnico del conjunto granate, afirmó ayer que hará algún cambio, pero sin grandes rotaciones. Luisao y Montoro están apercibidos de suspensión y si fuesen amonestados, no jugarían ante la Deportiva.