Primer asalto por las semifinales de la Champions en el inexpugnable Camp Nou

Publicado por Valeria Méndez Barcelona Creado: Actualizado:

El 8 de abril, el Camp Nou será el escenario (21.00, Movistar+ Liga de Campeones) del quinto duelo de la temporada entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que inician el primer asalto en la carrera por las semifinales de la Champions, en el que el conjunto azulgrana se encomienda a su fortín para tomar ventaja en la eliminatoria. Desde el regreso el pasado noviembre al remodelado recinto ubicado en Les Corts, el equipo catalán cuenta por victorias los 14 partidos que ha disputado como local: diez de Liga, tres de Champions y uno de Copa del Rey con un balance de 47 goles a favor (3,35 por partido) y 9 en contra.

Los precedentes esta temporada contra el Atlético sonríen al Barcelona. Ganó (1-2) hace tres días en Madrid para dejar encarrilada la Liga, se quedó a las puertas de la final de la Copa hace un mes (3-0) y en diciembre sumó un triunfo solvente (3-1) en la primera vuelta. El único lunar fue el 4-0 en la ida de semifinales de la competición del KO. El mayor protagonista que se queda fuera es Oblak, cinco partidos fuera de acción con el de hoy por una distensión muscular en el costado.

BETIS, EN LA LIGA EUROPA

El Betis, inmerso en una racha un tanto negativa en Liga, necesita reencontrar su mejor versión en Europa, donde visita correoso Sporting Braga (18.45, Movistar+ Liga de Campeones), al que visita en la ida de los cuartos de final.