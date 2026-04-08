Gael González Paniagua sube a lo más alto del podio en el Autonómico sub-18

Gael González Paniagua sumó un nuevo trofeo para sus vitrinas. En esta ocasión el atleta del New Runners lograba subir a lo más alto del podio en el Campeonato de Castilla y León sub-18 celebrado en Ávila.

Gael regresaba por la puerta grande tras una lesión que con su resultado deja ya completamente aparcada. El atleta leonés se imponía en la prueba de los 5.000 metros con un tiempo de 16:39.85 en una carrera que controló e principio a fin para asestar el golpe de gracia en el momento definitivo y con ello levantar los brazos como triunfador en la línea de meta.

Un éxito más para un atleta de futuro... y también de presente.