Gonzalo Pérez, el Deseado, se queda en el Ademar León

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Cuando dos partes quieren llegar a un acuerdo, finalmente la negociación se acaba cerrando para alegría de todos los implicados. Es lo que ha sucedido con la continuidad de Gonzalo Pérez en el Ademar León.

Como dijo el técnico ademarista Luis Puertas hace escasas fechas, cualquier entrenador querría tenerle en su equipo, pues seguirá siendo él.

Gonzalo Pérez lleva 190 goles en Asobal esta temporada y su marcha habría sido difícil de sustituir. El acuerdo que se cierra ahora será por dos temporadas más, es decir, hasta fin de la temporada 2027-28, cuando tocará volver a sentarse a hablar en un momento que el extremo rozará la treintena.