Óscar y Carlos Herrero, entre los mejores en la Vuelta a Ibiza BTT

El ciclismo astorgano vuelve a brillar con luz propia en el panorama nacional de la mano de los hermanos Óscar y Carlos Herrero. Integrados dentro de la estructura del Club Deportivo Ciclista Astorga, finalizaban con éxito su participación en la Vuelta a Ibiza BTT by Siroko 2026, logrando una meritoria décima posición final en la categoría de parejas Máster 30.

La prueba, una de las más prestigiosas y duras del calendario internacional de bicicleta de montaña, constó de tres etapas marcadas por la dificultad técnica de sus senderos y la belleza del litoral ibicenco. Los ciclistas maragatos fueron de menos a más durante la competición, demostrando una excelente capacidad de recuperación y una compenetración que les permitió escalar puestos jornada tras jornada.

Tras un sólido debut que los situó cerca de los mejores, los Herrero dieron el golpe definitivo en la segunda etapa, la jornada reina, donde lograron cruzar la meta en el décimo puesto. En la etapa final, supieron defender su posición en la clasificación general con solvencia, sellando ese top-10 en una categoría Máster 30 que destaca siempre por su altísimo nivel y combatividad.

Desde el Club Deportivo Ciclista Astorga han mostrado su orgullo por este resultado: «La participación de los hermanos no solo es un éxito deportivo personal suyo, sino una excelente promoción para el ciclismo de nuestra ciudad y de los patrocinadores que apoyan al club».