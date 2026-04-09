Vega de Gordón será escenario de la tercera edición de la SenenChallenge

Vega de Gordón se prepara para acoger la tercera edición de la SenenChallenge, consolidándose como referente del trail. Será el 18 y 19 de abril cuando la localidad albergue un evento que año tras año continúa creciendo tanto en participación como en repercusión. Como principal novedad en esta edición, la prueba se desarrollará a lo largo de dos jornadas, ampliando así su programación y atractivo. De esta forma, el sábado se disputará una nueva prueba de 11 kilómetros, pensada para acercar el trail a un mayor número de participantes. Ya el domingo tendrá lugar la consolidada media maratón de montaña, cita imprescindible para los amantes de esta disciplina.

Las pruebas deportivas estarán acompañadas de diversas actividades, así el sábado habrá una conferencia divulgativa bajo el título «La ciencia detrás del rendimiento en el trail» y la presentación del libro Atravesados. Por la tarde, una vez finalizada la carrera, los asistentes al evento contarán con una degustación gratuita de sopas de ajo a cargo de Casa Senén, un cortador de jamón de Embutidos Ezequiel y música en directo.

El domingo continuará la actividad desde primera hora con la salida del trail largo, mientras que durante la mañana también se desarrollarán actividades infantiles para los más pequeños. Finalizada la carrera se podrá degustar la cecina de Entrepeñas. El recinto contará con mercado de productos de la zona, bar, foodtrucks, hinchables y música, configurando una propuesta pensada no solo para corredores, también para familiares, amigos y vecinos de la comarca.