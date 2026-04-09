El astorgano Álvaro Álvarez Blanco estará en el Europeo de salmónidos mosca con España

León tendrá presencia en el Europeo de Salmónidos Mosca que este año tiene como escenario la localidad bosnia de Mostar. Se trata del astorgano Álvaro Álvarez Blanco que junto a otros cinco compañeros buscará situar a España en un puesto de honor.

Álvaro, que debuta en un campeonato de estas características, ya ha demostrado a nivel nacional sus altas prestaciones con la caña. La última vez en el reciente Nacional en Lago, donde finalizaba en la cuarta posición a un suspiro de las medallas siendo también decisivo para que la selección autonómica de Castilla y León se colgaba el oro por equipos. Ahora tendrá la oportunidad, con 26 años, de dejar patentes sus altas prestaciones en los torneos más exigentes. Tanto a nivel individual como colectivo.

Álvaro viajará el 13 de junio al escenario del torneo para habituarse a sus condiciones. Lo hará junto al resto de la delegación española conformada además de por el maragato por Ismael Paredes, Aleix Castellvi, Alex Ugalde, Víctor José García Laseca y Andrés Santamaría, ejerciendo de capitán Aurelio Fernández.

Todos tratarán de situar a España, considerada desde hace ya muchos años como potencia internacional, en un lugar de privilegio.

Álvaro, que lleva desde los 15 años compitiendo, está incluido en el grupo de pescadores de Alta Competición, distintivo ganado a través de unos méritos que lo han llevado a contar como candidato para conformar el equipo español. Y que ratificaba la propia Federación Española a través de su comité técnico. Ahora buscará que su debut en un europeo se salde de la mejor manera posible. Y ahí el astorgano tiene muchas papeletas para ser decisivo en el objetivo de podio que persigue la selección nacional de pesca en Mostar.