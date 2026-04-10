Santa Marta, nueva prueba de fuego para el Atlético Bembibre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los equipos leoneses que militan en el Grupo 8 de Tercera División enfilan la recta final de la competición regular sin nada prácticamente en juego. Atlético Mansillés, con la permanencia ya asegurada en la categoría desde hace varias jornadas y con los puestos de play off muy lejos al estar a once puntos cuando restan quince por disputarse, y con el Júpiter Leonés también sin opciones de play off y muy lejos de los puestos de descenso, afrontan un final de temporada con el objetivo de finalizar lo más alto posible en la tabla clasificatoria.

Sin embargo, el Atlético Bembibre afronta un difícil y complicado final de campaña. Los rojiblancos tienen un colchón de cinco puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, pero la situación de Burgos Promesas y Real Valladolid Promesas en la clasificación del Grupo 1 de Segunda Federación, ambos en puestos de descenso a falta de cuatro jornadas para la conclusión del campeonato regular, pueden aumentar las plazas de descenso en este grupo de Tercera Federación en dos más, circunstancia que podría llevar al conjunto berciano a la categoría inferior de mantenerse en el puesto que ahora ocupa, de ahí la importancia de sumar los tres puntos este sábado (17.00 horas) frente al Santa Marta.