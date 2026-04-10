Mehdi Nafti: "No sentimos vértigo por estar arriba"

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Nafti no tiene vértigo por ver a su equipo en la parte alta de la clasificación y por lo que dijo Ger Nóvoa esta semana, la plantilla tampoco. Salvo en la jornada 1, cuando la Deportiva fue líder, clasificatoriamente hablando está en el mejor momento del campeonato y con 7 fechas por delante para tratar de clasificarse para el play off de ascenso: «No da vértigo, pero sí nos preguntamos cuánto vamos a poder mantener el nivel. Físicamente, el equipo siempre ha estado bien. Solemos acabar mejor que los rivales, pero al tener más protagonismo con el balón, parece que estamos aún mejor».

El técnico aprovechó la rueda de prensa de ayer para referirse de nuevo a la carrera de más de 90 metros de Borja Vázquez en el 2º gol ante la AD Mérida en menos de 12 segundos: «Más que su capacidad de correr, me llamó la atención la sangre fría en la toma de decisiones en los últimos metros, a pesar del cansancio».

Unos 200 deportivistas ya tienen entrada para el duelo.

UNA NUEVA BAJA

David Andújar volverá estar de baja. Tras estar varias semanas ausente por la lesión producida en Lugo en una rodilla, esta semana sufría un esguince de tobillo. Por ahora no se conoce la gravedad del mismo para atisbar cuánto tiempo puede estar alejado de los terrenos de juego. Por su parte, el Pontevedra también tiene una ausencia en el centro de la defensa para el duelo de mañana, Será Álvaro Pérez. Miki Bosch podría ser su recambio.