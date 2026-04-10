El Bembibre HC y la Universidad de León renuevan su colaboración

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

La Universidad de León recibió al Bembibre HC en el Campus de Ponferrada, con la vicerrectora Doña María del Pilar Marqués Sánchez acompañada por Daniel Gago. El equipo berciano, primer equipo femenino de la comarca en disputar una fase final de la Copa de la Reina, entregó una camiseta firmada por las jugadoras como muestra de agradecimiento, al ser la Universidad uno de los soportes económicos del club desde sus primeros pasos entre la élite del hockey femenino español.

Las Águilas con Jesús Blanco, presidente del Bembibre HC, Carlos Figueroa y parte del equipo se interesaron por las instalaciones que mostraron María del Pilar y Daniel Gago, destacando en el apartado de Enfermería y Fisioterapia.