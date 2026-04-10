La Bañeza acogerá la 'Madonnina Internacional' del 14 al 17 de mayo

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió la presentación oficial de la VIII Internacional Madonna de los Centauros 'Madonnina Internacional', que se celebrará en la ciudad entre los días 14 y 17 de mayo. La Madonnina constituye la reunión motociclista internacional más antigua del mundo, con origen en la ciudad italiana de Alessandria en el año 1946.

La sección española organiza este encuentro con carácter cuatrienal y, en esta octava edición, La Bañeza —reconocida como ciudad de la moto— se convierte en el escenario elegido para su celebración. En el acto participaron el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera; la concejala de Deportes, Laura Gallego; el presidente del Moto Club Madonna de los Centauros, Carlos Sainz; y el vicepresidente de la entidad, Ricardo Fernández.

Durante su intervención, el alcalde agradeció la presencia de los representantes del Moto Club, subrayando la relevancia de un evento de carácter internacional que situará a la ciudad en el foco mediático y atraerá participantes de distintos países. En este sentido, ha destacado la repercusión social y económica que supone la celebración de iniciativas de este tipo, así como su contribución al fortalecimiento de la proyección de La Bañeza como destino vinculado al mundo del motor.

Asimismo, incidió en la posición estratégica del municipio como punto de partida para rutas motociclistas que permiten recorrer distintos territorios del noroeste peninsular, incluyendo la provincia de León, Zamora, Tierra de Campos, Portugal o Galicia. El regidor también ha puesto en valor el papel de estos encuentros en el fomento de la convivencia y la unidad entre ciudadanos europeos, así como en la consolidación de la tradición motociclista local, representada, entre otros hitos, por el Gran Premio de Velocidad de La Bañeza.

Por su parte, la concejala de Deportes agradeció al Moto Club organizador por el trabajo desarrollado durante los últimos años para hacer posible este evento, destacando que se trata de una cita de gran importancia para la ciudad tanto por su impacto económico como por la afluencia de visitantes que generará. Igualmente, ha señalado que el programa se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas intensas, con diversas rutas y actividades.

El presidente del Moto Club Madonna de los Centauros ha explicado que la candidatura de La Bañeza se planteó hace tres años, siendo acogida favorablemente por el Ayuntamiento desde el primer momento. Ha recordado que esta será la octava edición internacional celebrada en España, tras su paso por ciudades como Sigüenza, Lérida, Estepona o Murcia.

En relación con el evento, ha señalado que reunirá a participantes de numerosos países, entre ellos España, Francia, Italia, Bélgica, Suiza, Portugal, así como nuevas delegaciones como Mónaco y San Marino, además de asistentes procedentes de Perú. La previsión inicial contempla alrededor de 250 inscritos, si bien el movimiento total de asistentes podría alcanzar entre 500 y 1.000 personas. Asimismo, ha agradecido el apoyo de José Javier Morla por su papel como nexo de unión con el Ayuntamiento en la coordinación del evento.

El programa incluirá rutas turísticas por enclaves como León, Astorga o la Cruz de Hierro, con regreso diario por la tarde a La Bañeza, así como actividades culturales y de convivencia. La llegada de participantes se producirá de manera progresiva desde el jueves, jornada en la que se abrirá la oficina de inscripciones, prolongándose hasta el fin de semana.

El vicepresidente del Moto Club detalló que el acto central tendrá lugar el domingo, con la celebración de una eucaristía en honor a la Virgen de la Creta, patrona de los motoristas, cuya devoción se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Esta tradición, originaria de Alessandria, contempla la entrada en el templo de una motocicleta por cada país participante, así como representantes de distintos cuerpos y servicios vinculados al uso de motocicletas, como fuerzas de seguridad, servicios de emergencia o correos.

La jornada culminará con un encuentro de convivencia entre los participantes. Asimismo, la organización ha señalado que el evento contará con la colaboración de distintas entidades y asociaciones, entre ellas el Moto Club Bañezano y Asociación Bañezana de Motos Clásicas, así como con iniciativas solidarias, entre ellas la aportación de 1 euro por inscripción destinada a la investigación de la ELA.