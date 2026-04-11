Vencer para dar un paso de gigante

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina afronta esta tarde un importantísimo partido, otro ante un rival directo que en este caso está un punto por debajo y fuera de los puestos de play off tras una racha de resultados no muy positiva. A pesar de ser un recién ascendido, el conjunto granate se fue consolidando en la parte alta de la clasificación con buenos marcadores, especialmente en casa, aunque en los dos últimos meses de competición se le han atragantado un poco los rivales.

El choque vuelve a ser de siete puntos, toda vez que el golaverage se pone en juego (0-1 para el cuadro granate en la 1ª vuelta, en el primer partido en casa de la SDP, que supuso la 1ª derrota liguera) y que éste puede resultar determinante a la conclusión del campeonato. El duelo arranca a las 16.00 horas en Pasarón y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

Afronta Nafti el choque sin Prieto y Fede San Emeterio, que siguen lesionados, y Andújar, que volvía a caer esta semana. Un esguince de tobillo le deja fuera de juego. Tras el buen rendimiento ante la AD Mérida, el franco-tunecino podría decantarse por el mismo once.

En cuanto al cuadro pontevedrés, tras vencer hace una semana ante el Barakaldo CF, Rubén Domínguez también apuntaba a repetir el equipo inicial. Pero Álvaro Pérez se ha lesionado y Miki Bosch podría ser su recambio en el centro de la defensa. El preparador podría realizar 5 cambios con respecto al duelo del miércoles en Getxo, contando el obligado en defensa. El ex deportivista Brais Abelenda podría volver al banquillo, pero el también ex blanquiazul Yelko Pino es un hombre esencial para el técnico en el centro del campo.

Desde el triunfo del 3 de enero todos los partidos disputados en casa han acabado en empate, salvo el 2-0 ante el cuadro barakaldés del pasado sábado. En las últimas 9 jornadas sólo ha conseguido una victoria y sólo dos de las últimas 12.

El partido lo dirige el emeritense Daniel Miranda Bolaño (Comité Extremeño), que nunca ha pitado a la Deportiva. A su rival le ha dirigido dos duelos esta campaña, saldados con un empate en casa y una victoria fuera.

No menos de 200 seguidores blanquiazules acompañarán a la Deportiva.