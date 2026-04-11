Puntos vitales para el Atlético Astorga

El Atlético Astorga tiene por delante cuatro finales para mantener su estatus de equipo de Segunda federación. La derrota de la pasada semana, inesperada frente a un Lealtad sentenciado por el descenso, ha llevado a los de José Luis Lago a tener que afrontar estos últimos envites con una mayor carga de intensidad y preocupación.

El primero este domingo (12.30 horas) en el terreno de juego de un Rayo Cantabria al que los maragatos aventajan en un punto y que llega en una dinámica positiva cifrada en dos triunfos (Vetusta y Salamanca CF UDS) y dos empates.

Sumar y, a ser posible, hacerlo con los tres puntos sería la mejor forma de disipar buena parte de los nubarrones en este tramo de la Liga en la que los puntos tienen un valor doble. Y más si son frente a rivales directos. Porque los verdes, después del Rayo Cantabria, tendrán que vérselas en La Eragudina frente al Burgos Promesas y Sarriana y lejos de tierras maragatas con el Ourense. Pero lo primero es el examen ante el filial del Racing de Santander al que el Atlético Astorga acude con un buen número de bajas, especialmente en una de las zonas más vitales, la defensa. Tras el partido ante el Lealtad se han caido para el viaje a Santander Jesu, Sellés y Manso por sanción lo que obligará a Lago a recurrir a jugadores menos habituados para completar la línea de cuatro junto a Jony y Ceínos.

Tampoco estará Adri Álvarez, uno de los jugadores más en forma y peligrosos a la hora de ver la puerta rival. Pero para los maragatos estas ausencias no deben impedirles salir a por todas frente a un adversario con el que precisamente empataban a uno en la primera vuelta en La Eragudina. Ahora los puntos son de una mayor trascendencia sabiendo lo que se juegan ambos contendientes con un Astorga separado de la zona de descenso por tres puntos y por dos respecto al puesto que deberá jugar la eliminatoria por la permanencia. Eso sí, está tan comprimida la clasificación que ganando los cuatro partidos hasta podría jugar la Copa.