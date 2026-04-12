Diario de León

Gran autonómico sub-20 y sub-16 del Ule Sprint Atletismo

El equipo sub-16 masculino rozó el podio con una meritoria 4ª posición. Los femeninos sub-16 y sub-20 finalizaron quintas, mientras que el sub-20 masculino fue 6º

Los atletas del Ule Sprint Atletismo que participaron en el autonómico. 

Los atletas del Ule Sprint Atletismo que participaron en el autonómico. dl

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Redacción
León

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Las pistas de atletismo de la Universidad de León, en el Campus de Vegazana, acogieron el 11 de abril el Campeonato Autonómico de Clubes sub-20 y sub-16, una de las primeras grandes citas de la temporada de aire libre del atletismo base en Castilla y León.

La competición reunió a cerca de 600 atletas de toda la comunidad en una intensa jornada que puso en valor el talento y el trabajo de las jóvenes promesas del atletismo regional. La competición se desarrolló en doble sesión, comenzando a las 11.00 horas con los concursos de jabalina y finalizando alrededor de las 19.45 con el espectacular relevo 4×400 metros. Cada club estuvo representado por un atleta por disciplina, lo que hizo que cada punto fuese especialmente valioso y que el espíritu de equipo cobrara un papel fundamental a lo largo de toda la jornada.

El Ule Sprint volvió a demostrar su solidez, presentando equipos en las cuatro categorías y firmando una actuación muy destacada tanto en colectivo como individual. El equipo sub-16 masculino rozó el podio con una meritoria 4ª posición. Los femeninos sub-16 y sub-20 finalizaron quintas, mientras que el sub-20 masculino fue 6º. 

En el apartado individual, los atletas del club lograron un importante botín de medallas. En categoría sub-16 se consiguieron cinco oros, cuatro platas y ocho bronces, mientras que en sub-20 el balance fue de cuatro oros, cinco platas y cinco bronces, confirmando el gran momento deportivo que atraviesa la cantera del club.

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