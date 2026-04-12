El Bembibre H.C. regresa sin premio de Gijón

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre H.C perdió en su enfrentamiento en el Mata Jove ante el Telecable Gijón por 3-2. La 23ª jornada de la OK Liga ofreció un partido más que interesante entre dos equipos que buscan mejorar posiciones de cara a los play off por el título de liga. Las astures dirigidas por Tasha Lee sacaron a relucir un juego vertical y de rápido disparo, pero la defensa de las Águilas evitó cualquier acercamiento peligroso o disparo medianamente diáfano. Cuando el Bembibre se desquitó del dominio, una salida a la contra de Laura Porta pudo disparar pero desviado, pero el rebote lo recogió Xicota que batió a media altura a la portera asturiana. Con el 0-1 el Telecable quiso igualar a base de intensidad cargándose de faltas acumulativas. Con varias ocasiones para los dos equipos se llegaría el empate con el gol de Judith Cobián. Con el 1-1 se llegó al final del primer tiempo con buenas sensaciones para las de Carlos Figueroa.

Tras el paso por vestuarios un gol tempranero de María Piquero puso por delante a las gijonesas pero con toda la segunda parte por delante. Tres minutos después el Telecable volvió a marcar de nuevo a través de María Piquero, poniendo un preocupante 3-1. Todavía tuvo que sufrir más el Bembibre por la azul que recibió Carla Castro en el minuto treinta y cinco, pero solventó esa inferioridad con apuros pero manteniendo el mismo marcador. Volvió a soltarse el conjunto berciano atacando con más velocidad y sorprendiendo en varias ocasiones a la zaga astur, fruto de ello surgió otra contra en la que Xicota con velocidad y tras driblar a la portera recorta las distancias marcando el 3-2.

Txell Gimeno pudo lograr el empate en una falta directa al cometer la décima falta acumulativa del equipo local pero no pudo marcar el Bembibre. Hubo más ocasiones para los dos equipos, las más claras para las Águilas pero con malas finalizaciones que las alejaron de poder puntuar al menos en un gran partido y la posibilidad de lograr otra falta directa para lanzar pero los colegiados no observaron los palos que recibieron las bercianas en el tramo final, evitando un lanzamiento que otorgaba la décimo quinta falta acumulativa. A pesar de la derrota las sensaciones de encarar a todo un Telecable son muy positivas y en la Copa de la Reina, un cruce en semifinales no es descartable.

Carlos Figueroa analizó el encuentro: ''el partido ha sido quizás uno de los mejores que hemos jugado fuera de casa, con una gran posesión, ocasiones aunque tal vez nos haya faltado un poco de definición. Lo importante ha sido que hemos creado ocasiones, hemos tenido la bola y las hemos apretado muchísimo y creo que al final el empate hubiera sido lo más justo porque hemos tenido cuatro ocasiones clarísimas de gol pero no hemos acertado tampoco la falta directa. Nos vamos un poco tristes por el hecho de no haber sacado algo positivo que además de haber puntuado nos hubiera dado algo de moral. Le he dicho a mis jugadoras que puede que dentro de no mucho puede que lleguemos a semifinales de la Copa de la Reina y jugaremos contra ellas, que tienen que jugar contra el Palau y nosotras contra Bigues i Riells. Lo que me dice este partido es que tenemos equipo como para plantar cara a todo un campeón de Europa, uno de los equipos más potentes de la liga y yo me quedo con eso y con la posesión que es un punto de partida para seguir trabajando. No puedo decir nada más a pesar de que el equipo está un poco tocado por el esfuerzo realizado que por lo mínimo era para lograr el empate''.