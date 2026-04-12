El Atlético Mansillés se impone con autoridad y dos goles al CD Becerril

Publicado por A. Montes Becerril Creado: Actualizado:

El Atlético Mansillés firmó una victoria sólida a domicilio en su visita al Mariano Haro, donde superó con claridad al CD Becerril por 0-2 en un partido muy serio del conjunto visitante.

Desde el inicio, el Mansillés mostró una propuesta ordenada, con líneas juntas y una clara intención de dominar el ritmo del encuentro. El Becerril trató de hacerse fuerte en casa, pero se encontró con un rival bien plantado. Los leoneses apostaron por la paciencia, esperando su momento. La defensa visitante apenas concedió espacios, neutralizando los intentos locales. El portero Alejandro tuvo una actuación tranquila en estos primeros compases.

Tras el descanso, el equipo dio un paso adelante. Los cambios introducidos aportaron frescura y mayor presencia ofensiva. Ese impulso se tradujo rápidamente en el marcador. En el minuto 52, Blanco abrió la lata con un tanto que rompía el equilibrio. El gol dio confianza al Atlético Mansillés, que empezó a sentirse superior. En el minuto 69 Celada firmaba el definitivo 0-2.

BECERRIL 0

Sevillano, Zapatero, Sierra (Blanco, min 69), Simal, Antolin (Carlos, min 60), Conde (Montenegro, min 77), Teran, Ismael, Arranz, Sancho (Pablo, min 50) y Bonalde.

ATLÉTICO MANSILLÉS 2

Alejandro, De Los Santos, Paniagua, Javier (Xifré, min 46), Farago, Blanco, Celada (Pacios, min 90), Casi, Jairo (Puente, min 86), Ionut (Saul, min 46) y Matos (Lucas, min 80).

Goles: 0-1, min 52: Blanco; 0-2, min 69: Celada. Árbitro: Alejandro Ortiz Alcala. Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Pablo, Simal y Zapatero. Tarjeta roja al local Bonalde (minuto 90). Incidencias: Campo Mariano Haro (Becerril de Campos). Partido correspondiente a la 30ª jornada de la Tercera Federación dentro del grupo 8. Terreno de juego en irregulares condiciones.