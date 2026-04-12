RALLYES. Adrián García y Alejandro Martínez completaron el podio
Pedro César Gamón gana el IV Slalom de Villoria de Órbigo
Pedro César Gamón (Citroën Saxo) subió a lo más alto del podio en la cuarta entrega del Slalom de Villoria de Órbigo. Lo hizo en un igualado mano a mano con otros dos pilotos a los que aventajó en décima y media (Adrián García a los mandos de un BMW 325i) y seis décimas (Alejandro Martínez con un Volkswagen Polo) respectivamente, tras completarse los dos tramos cronometrados de 1,4 kilómetros.
Puntuable para el Campeonato de Castilla y León de esta modalidad de rallyes, el Slalom de Villoria contaba en la línea de salida con una nómina sobresaliente de inscritos. Y mucha emoción a la hora de configurar el cuadro de honor. La primera manga iba a tener como dominador al kart-cross de Rafael Jiménez que paraba el crono en 1:40. Eso sí, al no puntuar los pilotos de la clase 5 era Gamón el que se llevaba el gato al agua. Su 1:48.664 le iba a valer no solo para pasar a liderar la clasificación de manera provisional, también para alcanzar un tiempo que a la poster le iba a reportar el triunfo definitivo.
Y es que sus más inmediatos perseguidores y también candidatos al puesto más elevado del podio, Adrián García y Alejandro Martínez, se fueron a dejar casi tres segundos respecto al propio Pedro César.
Eso sí, ambos iban a darlo todo en la segunda manga llegando incluso Adrián a acariciar el triunfo con un tiempo de 1:48.825 que se quedaba a décima y media de Gamón, que en esta segunda pasada no fue igual de rápido que en la anterior.
También mejoraba Alejandro aunque no le permitía mejorar la tercera posición.
A las puertas del podio se quedaron en la cuarta y quinta posición Pablo Martínez (Citroën Saxo) y Manuel Cabero (BMW 325i) en un Slalom de Villoria de Órbigo que en su cuarta edición contó con más de 50 protagonistas en la línea de salida.