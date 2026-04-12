Pedro César Gamón gana el IV Slalom de Villoria de Órbigo

Pedro César Gamón (Citroën Saxo) subió a lo más alto del podio en la cuarta entrega del Slalom de Villoria de Órbigo. Lo hizo en un igualado mano a mano con otros dos pilotos a los que aventajó en décima y media (Adrián García a los mandos de un BMW 325i) y seis décimas (Alejandro Martínez con un Volkswagen Polo) respectivamente, tras completarse los dos tramos cronometrados de 1,4 kilómetros.

Puntuable para el Campeonato de Castilla y León de esta modalidad de rallyes, el Slalom de Villoria contaba en la línea de salida con una nómina sobresaliente de inscritos. Y mucha emoción a la hora de configurar el cuadro de honor. La primera manga iba a tener como dominador al kart-cross de Rafael Jiménez que paraba el crono en 1:40. Eso sí, al no puntuar los pilotos de la clase 5 era Gamón el que se llevaba el gato al agua. Su 1:48.664 le iba a valer no solo para pasar a liderar la clasificación de manera provisional, también para alcanzar un tiempo que a la poster le iba a reportar el triunfo definitivo.

Podio final del IV Slalom de Villoria de Órbigo.SARA FERNÁNDEZ VIDAL

Y es que sus más inmediatos perseguidores y también candidatos al puesto más elevado del podio, Adrián García y Alejandro Martínez, se fueron a dejar casi tres segundos respecto al propio Pedro César.

Eso sí, ambos iban a darlo todo en la segunda manga llegando incluso Adrián a acariciar el triunfo con un tiempo de 1:48.825 que se quedaba a décima y media de Gamón, que en esta segunda pasada no fue igual de rápido que en la anterior.

SARA FERNÁNDEZ VIDAL

También mejoraba Alejandro aunque no le permitía mejorar la tercera posición.

A las puertas del podio se quedaron en la cuarta y quinta posición Pablo Martínez (Citroën Saxo) y Manuel Cabero (BMW 325i) en un Slalom de Villoria de Órbigo que en su cuarta edición contó con más de 50 protagonistas en la línea de salida.

SARA FERNÁNDEZ VIDAL

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