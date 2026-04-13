Pulso al límite en el Metropolitano

Publicado por I. Dufour Madrid Creado: Actualizado:

Ni siquiera una ventaja de 0-2 de la ida en el Camp Nou rebaja la tensión del Atlético de Madrid contra el Barcelona, que se propone la remontada, enfrentado a un desafío contra la historia y liderado por el momento pletórico de Lamine Yamal, en el Metropolitano (21.00 horas de este martes, Movistar Liga de Campeones), un escenario determinante que dicta cuál de los dos se sostiene como aspirante al título de Liga de Campeones.

Las semifinales, bien contra el Arsenal o bien contra el Sporting de Portugal, son el premio para el ganador. El desconsuelo es lo único que quedará al perdedor. La eliminatoria está lanzada con los dos goles de Julián Álvarez y Sorloth del primer duelo, entre la polémica arbitral sobre un posible penalti de Pubill. El Barça incluso presentó una queja formal a Uefa.

El partido de vuelta es a presión. No hay diferencias ni para el Atlético ni para el Barcelona en ese sentido, conscientes los dos de las consecuencias de un revés este martes en un estadio abarrotado, en el que el conjunto rojiblanco no ha perdido por dos o más goles en toda la actual temporada. El Barça ganó hace semana y media por 1-2 en LaLiga EA Sports, pero también encajó un 4-0 en las semifinales de la Copa del Rey el 12 de febrero. La ventaja no debe cambiar nada en el Atlético. Es una premisa para la vuelta. No sólo se trata de defender en su campo los dos goles, sino ir más allá, tal y como se siente capaz de competir con cualquiera, más aún en su estadio, donde asume un papel mucho más poderoso que fuera. Centrado en la Copa del Rey y la Liga de Campeones, el Atlético ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. Solo ganó la ida del Camp Nou en esa secuencia. Su validez la dictará la vuelta y si avanza o no a las semifinales del máximo torneo europeo. No llega a esa ronda desde el curso 2016-2017. Enfrente, el momento pletórico de Lamine Yamal enciende la esperanza del Barcelona. El '10' azulgrana viene de ser el 'MVP', repartir dos asistencias y marcar un gol en el derbi ante el Espanyol. El atacante lidera al Barça en el césped y destila en las redes sociales el sentir de vestuario. Del «esto no ha acabado» que publicó en Instagram tras la ida, a la decisión, nada casual, de ponerse el domingo como imagen de perfil a LeBron después de remontar un 3-1 adverso en las finales de la NBA de 2016.