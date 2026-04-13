Ricardo Villamando gana el 'Torneo 3 Palos'

El Club de Golf de León levantó el telón a su temporada competitiva de 2026 con el ‘Torneo 3 Palos’. Pese a que las previsiones meteorológicas no eran favorables a principios de semana, un numeroso grupo de socios decidió inaugurar la campaña en cuanto a trofeos se refiere tomando parte en este torneo social, que se desarrolló en un ambiente distendido y deportivo.

La modalidad ‘3 Palos’, siempre divertida y estratégica, permitió a los jugadores demostrar su habilidad con recursos limitados.

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En lo referido a los primeros clasificados, el que iba a ocupar el peldaño más alto en Hándicap era Ricardo Villamando Rodríguez seguido de Francisco Crego Llaneza y María Yolanda Rodríguez González que se hacía con la tercera posición. La cuarta tenía como destinatario en esta cita inaugurar de la temporada en el Club de Golf de León Alejandro Vela Pupo.

Respecto al vencedor en Scratch, Demetrio Calvo Gutiérrez era el que se llevaba el gato al agua. El torneo concluyó con la entrega de premios a los ganadores en la cafetería del club.

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Con esta primera cita, el Club de Golf de León, de la mano de Segundo Argüello, director-gerente, reafirma su compromiso con la promoción del golf social y la participación de sus socios en una temporada que promete muchas emociones y nuevas competiciones con un calendario completo que, salvo el mes de agosto, abarca plena actividad de citas deportivas entre abril y noviembre, acercándose a la treintena de torneos.

Precisamente, las siguientes entregas dentro del apartado competitivo para esta temporada de 2026 serán el Torneo Aesgolf el próximo 16 de abril, dos días después el Parejas Scramble (social) para cerrar el mes el Circuito Senior de Castilla y León el día 25.

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Respecto al próximo mes de mayo la programación en el Club de Golf León se va a cinco trofeos más: Desguaces Abril 2001 (OM) el 1 y 2, II Open Ciudad de León del 8 al 10, Clasificación Interclubes FGCYL el 17, Camarote Madrid-Hijolusa los días 22 y 23 y los Puntuables Liguilla sub-21 FGCYL el día 24. Y así hasta el mes de noviembre incluido.