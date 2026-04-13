Notable para el Eneicat en la Copa de España en Betanzos y Pontevedra

El Eneicat Be Call completó un destacado fin de semana en la Copa de España Féminas 2026. En Betanzos, el equipo firmó su mejor actuación logrando situar a cuatro corredoras dentro del top-20. La italiana Alessia Missagglia fue la mejor clasificada del equipo con una notable séptima posición, seguida por Olha Kulynych (13ª), Natalia Vázquez (15ª) y Valeria Kovyazina (19ª). En Pontevedra Valeria Kovyazina finalizó en puesto 11, Alessia Missagglia en el 13, Tamara Seijas en el 24 y Natalia Vázquez en el 25.