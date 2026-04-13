La Ponferradina, del blanco al negro en una semana

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Ribeiro se le subió a la cabeza a la Deportiva. El delantero del Pontevedra logró el domingo su primer hat trick como profesional y lo hizo precisamente ante el conjunto berciano. Si la semana anterior todo eran buenas noticias, ilusión y sensaciones positivas, en un solo partido parece que el equipo ha cambiado las sensaciones de muchos. Lo cierto es que después de haber encajado tres goles en los últimos tres meses, en un solo partido recibió esa misma cantidad. Además, llevaba todo ese tiempo sin recibir goles fuera ni perder a domicilio. El Pontevedra demostró esa intensidad y esas ganas de ganar que tuvo la Deportiva en el choque frente a la AD Mérida.

Una sola derrota no es más que un tropiezo, pero enlazar dos resultados negativos podría ser ya un problema de cara a la lucha por el play off, teniendo en cuenta lo poco que resta de competición. Si el encuentro de este domingo ante el Barakaldo CF (El Toralín, 16.00 horas) ya era sumamente importante por tratarse de un rival directo, ahora pasa a serlo más.

DOS SANCIONADOS

El partido de Pontevedra también dejó secuelas de cara a la próxima jornada. Tanto Cortés como Undabarrena vieron tarjetas con las que llegan a ciclo completo, por lo que tendrán que cumplir sanción frente al Barakaldo CF. Mehdi Nafti no aclaró el domingo en Pasarón cómo piensa reconstruir el centro de la defensa. Si Andújar no se recupera del esguince de tobillo, la principal alternativa es la de Moltenis, pero teóricamente ésta iba a ser la semana en la que se le hiciese ficha a Mfulu y el futbolista que tenía más papeletas para dejar un hueco en al plantilla era el de Martinica. Vlad Kysil, Erik Morán o incluso alguno de los laterales también son opciones para ocupar esa demarcación.