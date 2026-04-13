Sara Aller y Daniel González se apuntan la última jornada de la Liga

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El Pabellón Municipal Camino de Santiago, en Trobajo del Camino, acogió la última jornada de la Liga Autonómica de Boccia. La competición, además, tuvo carácter clasificatorio para la Copa de España que se celebrará en mayo en Valladolid.

La leonesa Sara Aller y el deportista Daniel González, vecino de San Andrés del Rabanedo, fueron dos de los grandes protagonistas de la jornada competitiva, al proclamarse ambos campeones en sus categorías y firmar una destacada actuación en este cierre de Liga.