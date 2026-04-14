Quebradero de cabeza en la Ponferradina por las bajas en defensa

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Día clave para David Andújar. El central madrileño se recupera de un esguince de tobillo y hoy se probará para ver si puede llegar al partido del domingo ante el Barakaldo CF. De ello puede depender que se haga ya o no la ficha a Mfulu esta semana. Y es que la 10ª amarilla a Undabarrena y el contratiempo de Andújar complican las cosas en el eje de la defensa y también la toma de decisiones en lo relativo a la baja que hay que dar, sobre todo porque se pretendía que fuese otro central como es el caso de Moltenis. Pero a lo mejor Nafti tiene que acabar usando a éste este domingo ante el conjunto fabril.

Por otra parte, después del gol logrado el pasado domingo en Pasarón, que opta con otros tres a ser mejor tanto de la jornada 32, Andoni López iguala a Xemi como máximo realizador del equipo con 5 dianas.

La plantilla blanquiazul regresa hoy a los entrenamientos.

JORNADA 33

Real Madrid Castilla y Ourense CF empataron a un gol en el encuentro adelantado de la 33ª jornada en el grupo I de 1ª RFEF. El choque se trajo al martes a causa de la disputa de la Youth League este viernes por parte de varios futbolistas del Castilla. El ex deportivista Sergio Benito adelantó al cuadro pontino en el ecuador de la 1ª mitad, pero Liberto igualó a un cuarto de hora para el final para la escuadra merengue. Con este marcador el Real Madrid Castilla se afianza en la 3ª plaza con 50 puntos, tres más que la Deportiva.