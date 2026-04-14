Pobladura suma el Autonómico y el Trial de Niñ@s

El Campeonato de Castilla y León y el Trial de Niñ@s tuvieron presencia en Pobladura de las Regueras. pobladuradelasregueras.com

Pobladura de las Regueras vivió un fin de semana intenso con dos citas competitivas, el Trofeo Castilla y León y el Trial para Niñ@s.

En el primero de los escenarios, la segunda entrega del certamen autonómico elevó hasta seis el número de ganadores. En TR1 Rodrigo Marchal se llevaba el gato al agua subiendo a lo alto del podio por delante de Sergio González y Lucas Rodríguez. En TR2 el podio lo conformaron por este orden César González, Víctor del Blanco y Saúl Iglesias.

Por lo que respecta a TR3 los mejores en Pobladura de las Regueras fueron Saúl Barrero, Maikel Gómez y Samuel Macías. Y en la de TR4 Aitor Sandín se apuntaba el primer puesto seguido de Víctor Plaza y Jorge Fernández. Ya en TR5 la lucha por la victoria se la apuntaba Andrea Canedo con Marín Pérez y Noel Castro ocupando la segunda y tercera plaza. Y en TR5A Domingo Fernández era el mejor con Óscar Díaz y Javier Canedo a su estela.

Un día más tarde se disputaba una nueva entrega del Trial para Niñ@s. Y con tres triunfadores. En una de las categorías Carmen Guerrero era la triunfadora seguida de Noel Castro y Saúl Guerrero.

En la otra, la mayor porción de gloria fue a parar a manos de Marina Osorio ocupando la segunda posición Christian López y la tercera Lucas Fernández.

Y en la tercera categoría de la competición el cuadro de honor lo protagonizaban Iker Reinoso, Cristian González e Iván Álvarez.