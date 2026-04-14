De Cistierna a Murcia con un balón

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El joven Hugo Parro González de 16 años jugador del Cistierna Juvenil Fútbol Sala ha sido llamado por el club El Pozo Murcia para realizar unas pruebas ante la buena trayectoria y la proyección que está teniendo en los últimos años. Esto ha hecho que él junto a su padre José Alberto Parro hayan tenido que recorrer 766 kilómetros que hay desde Cistierna a la capital murciana.

Todo comenzó con la llegada del entrenador murciano Rafael Luna Heredia que en diciembre se incorporó al equipo del Cistierna F.S. que milita en tercera división donde estuvo varios meses y pudo comprobar el potencial de Hugo. Su demarcación habitual es de cierre y cuenta con una buena pegada. De hecho a pesar de tender tan solo 16 años le hizo debutar en dos partidos con el equipo senior. En conversaciones de Rafael Luna con el entrenador del Pozo Murcia de primera división Josan González hizo que el director deportivo de la cantera del Pozo Murcia contactase con el padre del joven jugador para que se acercase a Murcia para hacer unas pruebas. Estas empezaron este martes con un entrenamiento con el cadete, mañana miércoles estará con el juvenil de división de honor y el juvenil B y el jueves repetirá con el juvenil de división de honor en el pabellón de los deportes.

Hugo manifestó que es una gran oportunidad y «me siento muy orgulloso porque me den esta oportunidad». Si le cogen está convencido de quedarse en el club ya que «esto solo pasa una vez en la vida y hay que ir con todo yo creo». Reconoció que estaba nervioso, pero que eso «significa que me importa y que lo voy a dar todo».

Señaló su padre que no se trata de una captación de futuras promesas «ha sido el interés del club por conocer a Hugo y ver las posibilidades tras las conversaciones que tuvieron Rafael y Josan». Precisó que la ilusión del Hugo ha sido tal que la familia no ha dudado en asumir el coste y el esfuerzo que significa trasladarse desde Cistierna a Murcia. «Ya le dije que todo este esfuerzo será para él y como te cojan, te vas a independizar muy pronto. Fue él primero que dijo que si le cogían no tenía ninguna duda de que se iba a quedar», según José Alberto quien reconoce que es una oportunidad única que «igual no vuelve a pasar y por ello había que aprovecharla. Puede ser el futuro deportivo de Hugo»

Hugo Parro se incorporó al fútbol sala en el club Cistierna F.S. donde alternó las categorías de alevín e infantil para más tarde pasar al cadete aunque estuvo unos meses en blanco cuando fue al Trepalio donde decidió no continuar. Posteriormente pasó al juvenil de Cistierna tras cumplir los 15 años.