FÚTBOL | LA CANTERA. Una temporada para enmarcar
El Atlético Trobajo asciende a Primera Provincial Cadete
El Atlético Trobajo asciende a Primera Provincial Cadete en una magnífica temporada de competición que está realizando. Se trata de un grupo de futbolistas que llevan perteneciendo a la disciplina del club trepalense desde hace varias campañas, con un buen juego que está dando resultados, como lo prueba subir a la categoría inmediatamente superior.
El presidente del club, Jerónimo Alonso, afirma: «Es una alegría para el Atlético Trobajo conseguir este ascenso en su décimo aniversario».