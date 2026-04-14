Diario de León

FÚTBOL BASE. La formación también cuenta

El Atlético Pinilla continúa disputando la Liga de Debutantes

El Atlético Pinilla que compite en la Liga de Debutantes.

El Atlético Pinilla que compite en la Liga de Debutantes.DL

Publicado por
Redacción
León

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El Atlético Pinilla continúa disputando la Liga de Debutantes con un emocionante partido contra el Atlético Cerecedo, en el que los dos conjuntos, por encima del resultado, disfrutaron de su deporte favorito.

La Liga de Debutantes, organizada por la Delegación Leonesa de Fútbol, es una competición de fútbol base diseñada para niños y niñas de 4 y 5 años. Esta iniciativa busca fomentar el disfrute del deporte y el aprendizaje en sus primeras etapas, como hacen los equipos con sus futbolistas cada fin de semana.

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