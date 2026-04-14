Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Atlético Pinilla continúa disputando la Liga de Debutantes con un emocionante partido contra el Atlético Cerecedo, en el que los dos conjuntos, por encima del resultado, disfrutaron de su deporte favorito.

La Liga de Debutantes, organizada por la Delegación Leonesa de Fútbol, es una competición de fútbol base diseñada para niños y niñas de 4 y 5 años. Esta iniciativa busca fomentar el disfrute del deporte y el aprendizaje en sus primeras etapas, como hacen los equipos con sus futbolistas cada fin de semana.