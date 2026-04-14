El Atlético se sale con la suya

Publicado por Iñaki Dufour Madrid Creado: Actualizado:

Empatada la eliminatoria por el Barcelona en tan solo 24 minutos de juego en el Metropolitano, el Atlético de Madrid resurgió con la fuerza de Marcos Llorente y el 1-2 de Lookman, siempre resistente, antes y después, para seguir vivo en la Liga de Campeones con todo el mérito del mundo, capaz de soportar la ofensiva de Lamine Yamal y en semifinales nueve años después.

El aguante extenuante del conjunto rojiblanco, encomendado por momentos, sobre todo el primer tiempo, a las paradas de Musso, contra el ataque total del Barcelona, de más a menos. De mucho en la primera parte, con los goles rápidos de Lamine Yamal y Ferran Torres, a menos en la segunda, con el 1-3 anulado por fuera de juego al propio Ferran y con la expulsión a diez minutos del final de Eric García. El Atlético está en semifinales.

El Arsenal o el Sporting de Portugal. Uno de los dos es su próximo desafío, empeñado Diego Simeone y su equipo en rebasar la historia del club, en agarrar esa Copa de Europa que tanto, tanto y tanto daño le ha causado, pero que tanta atracción despierta entre ellos y su hinchada, sin la certeza de la clasificación hasta el final, hasta el pitido del árbitro, con ocho minutos de añadido y un cabezazo alto de Araujo en los instantes finales. Partido grande, tremendo ambiente, situación límite. Y al final el Atlético se llevó el premio gordo del pase a las semifinales. Con una dosis elevada de sufrimiento y en un partido intenso.

ATLÉTICO MADRID 1

Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano Simeone (Nico González, min 66), Llorente, Koke (Cardoso, min 89), Lookman (Baena, min 66); Griezmann (Sorloth, min 76) y Julián Alvarez.

FC BARCELONA 2

Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo (Araujo, min 89); Pedri, Gavi (De Jong, min 81); Lamine Yamal, Olmo (Bardhji, min 89), Fermín (Rashford, min 67); y Ferran (Lewandowski, min 67).

Goles: 0-1, min 4: Lamine Yamal; 0-2, min 24: Ferran Torres; 1-2, min 31: Lookman. Árbitro: Clement Turpin (Francia). Expulsó con roja directa a Eric García, del Barcelona, en el minuto 79. Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Gavi. Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Metropolitano ante 69.268 espectadores. El Atlético de Madrid había ganado en la ida por 0-2 por lo que pasa a las semifinales de la Liga de Campeones.