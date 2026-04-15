Nafti prueba con Moltenis como titular y Andújar progresa rápido

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Mehdi Nafti probó este miércoles con Moltenis como titular de cara al partido del domingo ante el Barakaldo CF. Aunque Andújar progresa muy adecuada y positivamente de su lesión y ayer corrió a gran ritmo con el readaptador, no parece normal que pudiese ser titular para cubrir la baja de Undabarrena. El club aún va a esperar una o dos jornadas más para ver cómo resuelve el asunto de la baja para dar cabida a Mfulu. También progresan de sus lesiones Fede San Emeterio y Prieto.

Calderón habló de la rabia que hay en el equipo por la derrota de Pontevedra: «Tenemos que analizar los errores del otro día, ya que el domingo tenemos otra batalla. El Pontevedra nos ganó en lo que nosotros somos buenos y eso no nos gusta. Hemos visto lo que pasa cuando no estamos al nivel y el Barakaldo CF es un equipo parecido al último rival».

El almanseño considera fundamental aprovechar el factor casa para lograr la clasificación para el play off. Quedan 4 partidos en casa y dos fuera.