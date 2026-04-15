El torneo femenino toma el relevo

Publicado por R.A. León Creado: Actualizado:

El Colegio Leonés realizó en la tarde de este miércoles la presentación de la XXVII edición del Trofeo de Minibasket Femenino, siendo Manuel Belinchón, director del Colegio Leonés, y José Estrada, asesor de Deportes del centro, los encargados de presentar el evento. Además, asistieron en representación del Ayuntamiento de León Vicente Canuria, concejal de Deportes, y Pablo Álvarez, representante del comité de árbitros. En esta edición participarán 15 equipos de niñas de categoría benjamín. Los equipos quedarán enmarcados en dos grupos, los cuales se han configurado mediante sorteo.

Podrán participar jugadoras nacidas en los años 2016 y 2017 y cada equipo deberá presentar un mínimo de 7 jugadoras y un máximo de 10, pudiendo rotar esas jugadoras en distintos partidos. Las jugadoras no pueden intercambiarse entre los equipos, aunque pertenezcan al mismo colegio. Cada centro podrá utilizar como máximo tres jugadoras como refuerzo que no sean de su colegio, siempre y cuando ese centro no esté también participando en el Trofeo. Los refuerzos no podrán modificarse durante el trofeo.

Todas las jugadoras inscritas en el acta tienen que jugar al menos dos periodos completos salvo lesión o expulsión, y deberán descansar otros dos periodos completos.

En caso de que una jugadora tenga que abandonar el campo por lesión o expulsión, le contará el periodo como jugado completo, pero para la jugadora que la sustituya no le contará ni como jugado ni como descansado, teniendo que jugar otros dos periodos y descansar otros dos completos. Si la jugadora que está lesionada y es cambiada se recupera, podrá jugar en el siguiente periodo y posteriores. No se podrán realizar cambios en ningún periodo. Cada entrenador dispone de dos tiempos muertos para todo el partido, pudiendo usarlos sin ningún tipo de restricción. El formato de juego es 4×4 y en cada partido se disputarán un total de cinco periodos de ocho minutos cada uno, quedando vencedor del encuentro el equipo que en más periodos consiga la victoria. El día de la entrega de trofeos se celebrará un partido de exhibición entre las mejores jugadoras de cada equipo participante y, como en otras ocasiones, habrá galardones también para las vencedoras en los concursos de tiros libres, tiros de posición y mejor expediente académico. Además, se entregará el galardón al buen comportamiento y la deportividad al equipo que así lo demuestre durante todo el trofeo. El torneo comenzará a disputarse el próximo sábado y los partidos se jugarán en las instalaciones del Colegio Leonés Jesús Maestro.